طفلان إماراتيان يتبرعان بألف درهم لبرنامج معاً نحن بخير

المصدر: أبوظبي-البيان

أعلنت هيئة المساهمات المجتمعية – معاً عن تلقي مساهمة مميزة من طفلين إماراتيين يبلغان من العمر ثمانية أعوام وسبعة أعوام، بمبلغ ألف درهم في برنامج "معاً نحن بخير" مجسدين أروع أمثلة العطاء في سبيل خدمة المجتمع.

ويشجع الصديقان أحمد يحيى الهاشمي ومشعل مبارك الراشدي أفراد المجتمع على المشاركة في الجهود الوطنية المبذولة لمواجهة التحديات الحالية، حيث تعد هذه المساهمة من أروع الأمثلة التي تؤكد تماسك المجتمع ووحدته عبر تقديم مساهمات مالية وعينية للمساعدة في مواجهة آثار التحديات الصحية والاقتصادية الحالية.

ويعتبر برنامج "معاً نحن بخير" هو المشروع الأول للصندوق الاجتماعي لهيئة معاً، الذي يعمل بدوره على تمكين المجتمع من المشاركة في مواجهة التحديات الاجتماعية في أبوظبي، حيث يُخوّل الصندوق الاجتماعي كقناة حكومية رسمية لتلقي المساهمات من المجتمع لمواجهة التحديات الاجتماعية الملحة، وحتى الآن، تم استخدام المساهمات المالية لتقديم الدعم الإضافي لقطاع الصحة وتوفير وجبات غذائية للموجودين في الحجر الصحي.

وقال أحمد يحيى الهاشمي، البالغ من العمر 8 أعوام: "تتميز بلدنا بقيادة حكيمة أعطت أهمية كبيرة للصحة والتعليم وبدورنا يجب أن نتميز بمساهماتنا ، حيث انه من واجبنا المجتمعي ان نساعد بعض ونقف معاً كمجتمع متماسك في وجه هذه التحديات ".

ودعا الطفلان كافة سكان أبوظبي للتوحد ليكونوا يداً واحدةً للتصدي لهذا الوضع الاستثنائي. وقال الطفل مشعل مبارك الراشدي: "شاركت في هذه الحملة لتلبية نداء الواجب الوطني".

يمكن للمشاركين الراغبين في المساهمة مالياً إرسال رسائل نصية قصيرة إلى 6670 (بقيمة 1000 درهم)، أو إلى 6678 (بقيمة 500 درهم)، أو إلى6683 (بقيمة 100 درهم)، أو إلى 6658 (بقيمة 50 درهما)، كما يمكنهم الاتصال على رقم 8005-MAAN للتطوع وللمساهمات العينية، أو للمساهمات المالية التي تزيد عن 1000درهم أو إرسال رسائل على الواتس أب على 0543055366، للمساهمات العينية من المعدات والمباني والخدمات والمساهمة بالوقت بالإضافة إلى التطوع من قبل الخبراء.