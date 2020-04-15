أمطار رعدية غزيرة ومتوسطة على معظم مناطق الإمارات

المصدر: أبوظبي ـ مصطفى خليفة

شهدت اليوم معظم مناطق الدول سقوط أمطار مختلفة الشدة مصحوبة بالبرق والرعد أحيانا وأدت الأمطار الغزيرة في الفجيرة إلى جريان السيول في وادي اصفني، كما سقطت أمطار غزيرة على أبوظبي ومعظم مناطق الظفرة، نتيجة للسحب الركامية التي غطت المناطق الشمالية والغربية والساحلية في الدولة.

ودعت شرطة أبو ظبي قائدي السيارات إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر بسبب الأحوال الجوية الماطرة والالتزام بالسرعة المتغيرة على اللوحات الارشادية على الطرق.

وبحسب المركز الوطني للأرصاد سقطت أمطار غزيرة ومتوسطة على مناطق الظفرة في الحمرا وطريف وليوا وغياثي وحبشان ومدينة زايد والمرفأ وبراكة والرويس وجبل الظنة، كما هطلت أمطار متوسطة وخفيفة على فلج المعلا في أم القيوين وعجمان ومطار آل مكتوم وحتا بدبي وطريق دبي ـ مسافي والذيد في الشارقة ومناطق متفرقة في مدينة العين.

كما هطلت أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة في دبي ومدينة الرحبة والمفرق والباهية والشهامة والشوامخ ومدينة محمد بن زايد وجزيرة ياس في أبو ظبي ومليحة في الشارقة وجزيرة قرنين وحقل أم الشيف وعدد من المناطق والجزر بالدولة.

ويتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون طقس الخميس غائما جزئيا إلى غائم مع سقوط أمطار على مناطق متفرقة مصحوبة بالبرق والرعد أحيانا نهارا، والرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، مثيرة للغبار والأتربة تؤدي إلى تدنى مدى الرؤية الأفقية، وتخف الرياح وتزداد الرطوبة ليل وصباح الجمعة على المناطق الساحلية والداخلية، مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف، وسرعة الرياح قد تصل إلى 55 كم/س، والبحر مضطرب الموج في الخليج العربي ومتوسط الموج يضطرب أحيانا في بحر عمان.

ويوم الجمعة يكون الطقس غائما جزئيا إلى صحو بوجه عام، وتزداد الرطوبة ليل وصباح السبت مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الشمالية، والرياح شمالية الى شمالية غربية خفيف إلى معتدلة السرعة.

ووفقا للأرصاد الجوية تشهد الدولة خلال اليوم وغدا الخميس حالة جوية غير مستقرة وذلك مع تعمق المنخفض الجوي السطحي والعلوي تدريجيا ويتزامن معه زيادة الرطوبة النسبية في طبقات الجو العليا، مما أدي إلى تطور السحب الركامية على مناطق متفرقة من الدولة بدأت غرباً وعلى البحر وامتدت على المناطق الساحلية والداخلية من الدولة على شكل موجات يصاحبها سقوط أمطار مختلفة الشدة على فترات خاصة حتى الخميس مع فرصة لحدوث البرق والرعد أحيانا كما يطرأ انخفاض تدريجي في درجات الحرارة، فيما سجلت أمس أقل درجة حرارة في جبل جيس بواقع 15.7 درجة مئوية عند الساعة السادسة والنصف صباحا.