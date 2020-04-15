1000 فحص من المركبة خلال 4 أيام في أم القيوين

المصدر: أم القيوين – عصام الدين عوض

أكد الدكتور سيف الحمادي مدير مركز المسح الوطني في أم القيوين أنه خلال اليوم الرابع من عملية الفحص سوف نتخطى عتبة الـ 1000 فحص من المركبة ، كما أن هناك ازديادا ملحوظا في أعدد المواطنين والمقيمين من مختلف الجنسيات لإجراء الفحوص التطمينية ضد فيروس ( كورونا ) المستجد ( كوفيد 19 )، وذلك بعد الرسائل التي وجهت لهم عبر لغات عديدة تدعوهم فيها الى ضرورة القيام بعملية الفحص للحد من انتشار الفيروس، داعيا اياهم الى ضرورة العمل بالتوجيهات التي تصدرها الجهات المختصة لحمايتهم وحماية اسرهم.

تهيئة

واضاف انه تم تهيئة المركز بطاقة استيعابية 500 شخص يوميا عبر 4 مسارات، فيتم الاستقبال من خلال الحجز المسبق برسوم 370 درهما عدا بعض الفئات، وهي كبار المواطنين وذوو الهمم وأصحاب الامراض المزمنة والحوامل والذين يتم الفحص لهم مجانا، مبينا ان المركز يعمل به 25 من الكادر الطبي والفني والاداري المؤهل كل حسب اختصاصه وتخصصه لتقديم الدعم لزوار المركز من الراغبين في إجراء الفحوص من شرائح المجتمع كافة و20 من المتطوعين، اضافة الى موظفي الامن والنظافة.

صورة منتظمة

وأكد الحمادي مدير مركز المسح الوطني بأم القيوين أن دورة العمل داخل المكان تسير بصورة منظمة وسريعة ولا توجد أي ملاحظات من قبل المترددين على المكان منذ دخولهم من الباب الرئيس، بعد أن سبق لهم التسجيل، مرورا بالمسارات الاربعة إلى أن تسحب منهم العينة، وبالتالي مغادرة المكان ، لافتا الى ان المراجعين للمركز تنوعوا ما بين كبار المواطنين وكذلك عدد من أصحاب الهمم والنساء الحوامل ، وجميعهم ضمن الفئات التي تجرى لها الفحوص مجاناً، كما شهد المركز أعدادا أخرى من الراغبين في إجراء الفحص من المواطنين والمقيمين من جنسيات مختلفة على أرض الدولة.