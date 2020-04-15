أمطار وبرق ورعد.. توقعات الحالة الجوية غداً في الإمارات

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا غائما جزئيا إلى غائم مع سقوط أمطار على مناطق متفرقة مصحوبة بالبرق والرعد أحياناً نهاراً، والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة مثيرة للغبار والأتربة تؤدي إلى تدنى مدى الرؤية الافقية، وتزداد الرطوبة ليلاً وصباح الجمعة على بعض المناطق الساحلية والداخلية، مع احتمال تشكل الضباب الخفيف.

وقال المركز ـــ في بيانه اليومي ــ إن الرياح ستكون شمالية شرقية الى شمالية غربية / 20 - 35 تصل إلى 55 كم/س أحياناً خاصة مع نشاط السحب والموج في الخليج العربي مضطرب يصبح متوسطا خلال الليل ويحدث المد الأول عند الساعة 00:23 والمد الثاني عند الساعة 01:08 والجزر الأول عند الساعة 43:14 والجزر الثاني عند الساعة 46:01 ..وفي بحر عمان يكون الموج متوسطا ويضطرب أحياناً ويحدث المد الأول عند الساعة 18:19 والمد الثاني عند الساعة 05:52 والجزر الاول عند الساعة 10:49 والجزر الثاني عند الساعة 41:00.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا: المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبو ظبي 30 25 90 35 دبي 29 24 85 35

الشارقة 28 23 90 35 عجمان 29 24 85 40

أم القيوين 30 22 85 35

رأس الخيمة 29 21 90 40

الفجيرة 31 24 75 35 العين 31 21 85 30

ليوا 30 23 90 35

الرويس 29 22 85 40

السلع 30 23 90 45

دلما 29 21 85 45

طنب الكبرى 28 22 85 50

طنب الصغرى 28 22 85 50

أبوموسى 28 22 85 50