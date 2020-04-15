دفاع مدني دبي ينجز 15 ألف و463 معاملة ذكية خلال 20 يوماً

المصدر: دبي- شيرين فاروق

أنجز الدفاع المدني بدبي 15 الف و463 معاملة عن بعد للمتعاملين في الفترة من 22 مارس 2020 إلى 11 أبريل 2020، ويأتي ذلك تنفيذاً لقرار المجلس التنفيذي لحكومة دبي بتعميم تطبيق نظام العمل عن بعد في كل هيئات ودوائر ومؤسسات حكومة دبي، بهدف المحافظة على كافة الفئات الوظيفية وفي ظل الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار الأوبئة والأمراض، وتماشياً مع سياسات الدولة في تطبيق برنامج التعقيم الوطني للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" .

وقال العميد راشد خليفة الفلاسي مساعد المدير العام للخدمات الذكية، أن إنجاز المعاملات خطوة مهمة تندرج في إطار تنفيذ استراتيجية حكومة دبي الذكية، في التحول الإلكتروني والذكي لكافة الخدمات المقدمة، كما أنها تتسق مع الإجراءات والتدابير الاحترازية المطبقة على مستوى الدولة، بما يسهم في تلبية مستوى جودة الخدمات واستمراريتها.

وكشف العميد الفلاسي أن المعاملات التي تم إنجازها خلال 20 يوم تتمثل في "1312" معاملة في مشروع الأنظمة الذكية، و "2201" معاملة لإدارة السلامة الوقائية والمرتبطة بأقسام اعتماد المخططات الهندسية واعتماد الشركات وعمليات التفتيش، و"1535" معاملة عبر البريد الإلكتروني، و"5334" معاملة بنظام " Macrosoft Team”، و"392" معاملة بنظام "VPN”.

وأشار الفلاسي إلى أن نسبة استخدام نظام العمل عن بعد لموظفي الدفاع المدني بلغت "75% " فيما بلغ عدد مستخدمي تطبيق الدفاع المدني على الهاتف الذكي خلال شهر مارس "4726" عملية، وذلك بفضل منظومة متكاملة من برامج وأنظمة وتطبيقات تقنية مرنة تمكن استمرارية الأعمال في كافة الظروف غير المتوقعة والاستثنائية من خلال فرق العمل المتخصصة التي تطبق أفضل الممارسات العالمية وتعمل على استدامة رضا وإسعاد المتعاملين والعاملين.