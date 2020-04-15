شرطة دبي تزود عناصرها بأقنعة واقية مصنعة بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد

المصدر: البيان الإلكتروني

في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها شرطة دبي لتعزيز منظومة الوقاية لكافة فئات المجتمع، وتوفير أعلى مستويات الحماية لفرقها الميدانية، أعلنت شرطة دبي عن تزويد عناصرها بأقنعة الوجه الواقية من الفيروسات والمصنعة باستخدام تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد، وذلك في خطوة تعكس حرص القيادة العامة لشرطة دبي للحفاظ على سلامة أفرادها وفرقها العاملة على مدار الساعة ضمن الصفوف الأمامية للتأكد من التنفيذ الدقيق للإجراءات الاحترازية المتبعة على مستوى الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وتوظيف التقنيات المتطورة التي حققت دبي في مضمارها تقدماً لافتاً.



وأوضحت شرطة دبي أن قناع الوجه "“Face Shield الذي تم تصنيعه بتقنية الطباعة ثلاثية الابعاد، ووفق أعلى المعايير والمواصفات المهنية، سيستخدم لحماية الفرق الميدانية لرجال الشرطة وطواقم الإسعاف من العدوى التي قد تنتج عن مخالطة بعض المصابين بالأمراض المعدية أو الفيروسات، ويتميز القناع بخفة وزنه وسهولة ارتدائه، كما يمكن تنظيفه أو استبداله في حال تعرضه للتلوث، مما يجعل منه درعاً وقائياً يوفر الحماية اللازمة للعاملين ضمن الخطوط الأمامية والقائمين على حماية المجتمع وضمان سلامة أفراده.



ويتناسب القناع "“Face Shield مع ظروف العمل الميداني لرجال الشرطة، الذين يتطلب تواجدهم العمل في أماكن مختلفة وتحت ظروف غير عادية للتأكد من استتباب الأمن والتزام أفراد المجتمع بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية التي تطبقها الدولة ضمن برنامج الحماية المتكامل الذي يستهدف بالدرجة الأولى ضمان توفير أعلى درجات الوقاية لأفراد المجتمع.



وأضافت شرطة دبي أنها قامت حتى الآن بطباعة 1000 قناع سيتم توزيعها على عناصر الشرطة في عدد من المواقع الشرطية حول دبي، كما سيتم تسليم مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف مجموعة من الأقنعة لتوزيعها على أطقمها الميدانية لحمايتهم من العدوى التي قد تنجم عن تعاملهم بشكل مباشر مع الحالات التي يتولوا نقلها وتوفير الرعاية الصحية لهم حتى وصولهم إلى المستشفيات والمراكز الطبية.



ويساعد القناع، الذي يمكن استخدامه لعدة مرات ولفترات طويلة على مدار اليوم، على حماية منطقة الوجه كاملة من رذاذ المرضى والمصابين بفيروس (كوفيد 19) والذي يشكل المصدر الأول للعدوى، حيث أُثبت أن الفيروس ينتقل إلى الإنسان عن طريق الفم أو الأنف أو العين عن طريق مجرى القناة الدمعية في العين، بينما يمثل القناع الواقي طبقة حماية إضافية مع الكمامة التي يجب استخدامها تحت القناع لحماية مضاعفة من فرص انتقال الفيروس إلى الأطقم والفرق الميدانية، حيث ينقسم إلى جزأين، الأول دائم وقابل لإعادة التعقيم، أما الجزء الشفاف فهو قابل للاستبدال، ما يسهل استخدامه لفترات طويلة من رجال الشرطة والاسعاف.



وأكدت شرطة دبي أنها تمتلك كافة الإمكانيات والتجهيزات والتقنيات والحلول الذكية، التي تساعدها على خدمة المجتمع وضمان أمنه، وتضمن اضطلاعها بدور فاعل في تعزيز جهود المؤسسات المعنية خاصة في هذه المرحلة الاستثنائية التي تمر بها الدولة، كما أنها لا تدخر جهداً في توفير حماية عناصرها على مختلف تخصصاتهم لضمان أدائهم لواجبهم والقيام بأدوارهم المنوطة بهم على الوجه الأكمل ووفق للإجراءات المتبعة والمعمول بها على مستوى الدولة.