وجههم بتعاون دولي لا محدود .. محمد بن راشد يشهد عن بعد مراسم أداء القسم لسفراء جدد للإمارات

المصدر: البيان الإلكتروني

حضر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مراسم أداء القسم عن بعد لأربع سفراء جدد للإمارات في الأرجنتين ونيوزلندا وأوغندا وبنين.



وقال سموه في تغريدة على حسابه الرسمي في تويتر: "اعتمدنا أوراق السفير السنغافوري الجديد بالدولة، عملنا الدبلوماسي الإماراتي يعمل بكل طاقته لمواكبة تغييرات متسارعة وتحديات يمر بها العالم تحتاج لتعاون وتكاتف دولي غير مسبوق”.



وأضاف سموه: ”توجيهاتنا للسفراء الحاليين والجدد، التعاون الدولي حالياً لا يجب أن نضع له حدودا لأن الوباء العالمي لا يعرف الحدود بين الدول، والاقتصاد العالمي اليوم بحاجة لروح تعاون جديدة، لأن حماية الاقتصاد هي أيضاً حماية للأرواح والوظائف ومعيشة مليارات البشر “.