بالفيديو.. مركز دبي التجاري يحتضن مستشفى ميداني للمصابين بكورونا

المصدر: البيان الإلكتروني

في إطار جهودها المكثفة لاحتواء فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره، تعمل مدينة دبي على بناء مستشفى ميداني في مركز دبي التجاري العالمي.

ويوفر المستشفى المؤقت 3030 سريرا للمرضى المصابين بعدوى فيروس كورونا، بينها 800 مخصّصة للعناية المركزة.

وأجرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع أكثر من 32,000 فحص جديد لفيروس «كورونا» المستجد (كوفيد 19) على فئات مختلفة في المجتمع من مواطنين ومقيمين، وباستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي، تماشياً مع خطة الوزارة لتوسيع وزيادة نطاق الفحوصات في الدولة بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بالفيروس والمخالطين لهم وعزلهم.

تعمل السلطات الصحية في #دبي على بناء مستشفى ميداني في مركز دبي التجاري العالمي لتوفير 3030 سريرا لمرضى #كورونا، بينها 800 مخصّصة للعناية المركزة. #البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/bqCCi5HXAO — صحيفة البيان (@AlBayanNews) April 15, 2020