55.5% انخفاض الحوادث والإصابات على طرقات رأس الخيمة مقارنة بنفس الفترة من العام

المصدر: رأس الخيمة – البيان

سجلت شرطة رأس الخيمة انخفاضا ملحوظاً بعدد الحوادث والإصابات بنسبة 55.5% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، منذ انطلاقة برنامج التعقيم الوطني بتاريخ 26 مارس وحتى تاريخ 10 إبريل ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".



وأكد اللواء علي عبدالله بن علوان النعيمي قائد عام شرطة رأس الخيمة، أن الالتزام والتحلي بالمسؤولية من قبل أفراد المجتمع من المواطنين والمقيمين بالبقاء في منازلهم ساهم في تقييد الحركة المرورية وتقليل أعداد المركبات في الطرقات بشكل شبه كامل طيلة ساعات برنامج التعقيم الوطني الممتدة يوميا من الساعة الثامنة مساء وحتى السادسة صباحا.



وأشار إلى أن نسبة انخفاض الحوادث البسيطة بلغت 54.5%، فيما بلغت نسبة انخفاض الحوادث بإصابات 50%، مما تعتبر مؤشرات مبشرة تسهم في تحقيق انخفاض ملحوظ في أعداد ونسب الوفيات والإصابات الناتجة عن الحوادث المرورية مستقبلا، معربا عن أمله في تقيد السائقين ومستخدمي الطرق بكافة القوانين والارشادات والتوجيهات الرامية للحفاظ على سلامتهم وسلامة أفراد أسرهم وحمايتهم من أية مخاطر قد تتربص بهم.



وأكد النعيمي، أهمية الجهود التي تبذلها الإدارات والأقسام المختصة في القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة لتأمين سلامة الجمهور وخفض أعداد الحوادث المرورية وهو ما يتطلب المزيد من التعاون من قبلهم لتحقيق الأهداف الاستراتيجية لوزارة الداخلية الساعية لتعزيز الأمن والأمان وجعل الطرق أكثر أمانا.