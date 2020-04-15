محمد بن راشد للابتكار الحكومي" يطلق "منصة ابتكر" لمحاربة وباء كورونا

المصدر: البيان الإلكتروني

أطلق مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي منصة ابتكر ، الأولى من نوعها في العالم العربي متخصصة في مجال الابتكار في العمل الحكومي وتهدف لرصد الممارسات والمبادرات المبتكرة التي تتبعها حكومات العالم لمحاربة وباء كورونا وتأثيراته. حيث تتجه أنظار العالم اليوم إلى تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد وتسعى دول العالم إلى ابتكار الحلول والآليات الكفيلة بمواجهة هذا الوباء العالمي.

وترصد منصة ابتكر المبادرات والسياسات المبتكرة التي اتّبعتها حكومات العالم لمحاربة الوباء ومجابهة تأثيراته بهدف نشرها ومشاركتها مع الحكومات في العالم العربي للمساهمة في جهود حماية مجتمعاتنا من آثار الوباء.