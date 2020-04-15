إطلاق مبادرة "أبشروا نحن في خدمتكم" لدعم الأسر المتعففة

المصدر: البيان الإلكتروني

"أبشروا نحن في خدمتكم".. مبادرة جديدة أطلقتها مؤسسة التنمية الأسرية بالتعاون مع دائرة تنمية المجتمع وهيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي، ومؤسسة الرعاية الاجتماعية وشؤون القصر، ودار زايد للرعاية الأسرية لمساندة أفراد المجتمع الأكثر تأثراً بسبب الظروف الراهنة.



وتقدم المبادرة الدعم للأسر المتعففة وأسر برنامج الدعم الاجتماعي والقصر وأسرهم، إضافة إلى الأسر الحاضنة، من خلال التأكد من التزامهم بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 وتحديد احتياجاتهم الرئيسية في ظل الأوضاع الحالية.



وتهدف المبادرة إلى رفع كفاءة الاستجابة لتلك الفئات وتقديم الدعم النفسي والحماية الاجتماعية المناسبة وفق احتياجاتهم، وتسهيل وصولهم للخدمات التي توفرها لهم المؤسسات والهيئات.