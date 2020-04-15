بالفيديو.. أمطار الخير على دبي

شهدت مناطق متفرقة من إمارة دبي هطول أمطار تفاوتت في غزارتها منذ صباح اليوم.
ودعت شرطة دبي السائقين إلى الالتزام بالقيادة الآمنة أثناء هطول الأمطار عبر خفض السرعة وترك مسافة كافية، لتجنب وقوع الحوادث حفاظاً على سلامة الجميع.
أمطار الخير على #دبيhttps://t.co/jmTTcyNrtl— صحيفة البيان (@AlBayanNews) April 15, 2020
تصوير: دينيس ملاري
#الإمارات #أمطار_الخير #البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/GfqN0FKamW
أمطار الخير على شارع الشيخ زايد في #دبي https://t.co/jmTTcyNrtl— صحيفة البيان (@AlBayanNews) April 15, 2020
تصوير: دينيس ملاري #خلك_في_البيت #الإمارات #أمطار_الإمارات #البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/rgKyCqBEbO