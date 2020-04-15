بالفيديو.. أمطار الخير على دبي

المصدر: البيان الإلكتروني

شهدت مناطق متفرقة من إمارة دبي هطول أمطار تفاوتت في غزارتها منذ صباح اليوم.

ودعت شرطة دبي السائقين إلى الالتزام بالقيادة الآمنة أثناء هطول الأمطار عبر خفض السرعة وترك مسافة كافية، لتجنب وقوع الحوادث حفاظاً على سلامة الجميع.