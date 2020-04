بالفيديو.. أمطار الخير تعم مناطق متفرقة من أبوظبي

شهدت العاصمة أبوظبي اليوم هطول أمطار غزيرة مصحوبة برياح وصلت سرعتها إلى 50 كلم/ساعة مثيرة للغبار والأتربة أدت إلى تدني مدى الرؤية الأفقية واضطراب موج البحر، وفقاً للمركز الوطني للأرصاد.

ودعت شرطة أبوظبي السائقين إلى توخي الحذر بسبب الأحوال الجوية الماطرة، والالتزام بالسرعة المتغيرة الظاهرة على الشواخص واللوحات الارشادية الالكترونية.

الإحصائيات المناخية لشهر أبريل من واقع السجلات_المناخية لدولة #الإمارات_العربية_المتحدة #المركز_الوطني_للأرصاد Climate statistics for the month of April according to the climatic records of the #UAE #NCM pic.twitter.com/Ca6dj2cjLy