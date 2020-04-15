بالفيديو.. أمطار الخير تعم مناطق متفرقة من أبوظبي

المصدر:
  • البيان الإلكتروني
التاريخ:

شهدت العاصمة أبوظبي اليوم هطول أمطار غزيرة مصحوبة برياح وصلت سرعتها إلى 50 كلم/ساعة مثيرة للغبار والأتربة أدت إلى تدني مدى الرؤية الأفقية واضطراب موج البحر، وفقاً للمركز الوطني للأرصاد. 

ودعت شرطة أبوظبي السائقين إلى توخي الحذر بسبب الأحوال الجوية الماطرة، والالتزام بالسرعة المتغيرة الظاهرة على الشواخص واللوحات الارشادية الالكترونية.

كلمات دالة:
  • أمطار الخير،
  • أبوظبي،
  • الأرصاد
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