بالفيديو.. أمطار الخير تعم مناطق متفرقة من أبوظبي

شهدت العاصمة أبوظبي اليوم هطول أمطار غزيرة مصحوبة برياح وصلت سرعتها إلى 50 كلم/ساعة مثيرة للغبار والأتربة أدت إلى تدني مدى الرؤية الأفقية واضطراب موج البحر، وفقاً للمركز الوطني للأرصاد.
ودعت شرطة أبوظبي السائقين إلى توخي الحذر بسبب الأحوال الجوية الماطرة، والالتزام بالسرعة المتغيرة الظاهرة على الشواخص واللوحات الارشادية الالكترونية.
أمطار الخير في براكة #الظفرة #أبوظبي صباح اليوم @NCMS_media #البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/5njRQrXA9Y— صحيفة البيان (@AlBayanNews) April 15, 2020
الرويس #الظفرة #أبوظبي حالياً #المركز_الوطني_للأرصاد #أمطار_الخير #أصدقاء_المركز_الوطني_للأرصاد #حالة_الطقس #حالة_جوية #هواة_الطقس #محمد_الحمادي pic.twitter.com/iRL99mOMMN— المركز الوطني للأرصاد (@NCMS_media) April 15, 2020
المرفأ #الظفرة #أبوظبي حالياً #المركز_الوطني_للأرصاد #أمطار_الخير #أصدقاء_المركز_الوطني_للأرصاد #حالة_الطقس #حالة_جوية #هواة_الطقس #محمد_الحمادي pic.twitter.com/YnZvfsvjWG— المركز الوطني للأرصاد (@NCMS_media) April 15, 2020
الإحصائيات المناخية لشهر أبريل من واقع السجلات_المناخية لدولة #الإمارات_العربية_المتحدة #المركز_الوطني_للأرصاد Climate statistics for the month of April according to the climatic records of the #UAE #NCM pic.twitter.com/Ca6dj2cjLy— المركز الوطني للأرصاد (@NCMS_media) April 1, 2020