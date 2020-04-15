(فيديو) يورونيوز: أكبر مركز إنساني في العالم بدبي يعمل بكامل طاقته

المصدر: ترجمة وإعداد: عبدالهاني عليوات

مرحبًا بكم في مدينة دبي الإنسانية العالمية. نحن هنا في أكبر منصة إنسانية في العالم، وهو أيضًا المكان الذي يقع فيه مركز العمليات والخدمات اللوجستية لمنظمة الصحة العالمية. مركز يدعم 85٪ من استجابة منظمة الصحة العالمية للمنتجات الطبية.

بهذه العبارات قدمت "يورونيوز" لتقريرها حول المدينة العالمية للخدمات الإنسانية في دبي.

يقول روبرت بلانشارد، ممثل منظمة الصحة العالمية وقائد فريق عمليات الطوارئ: "نحن في خضم جائحة غير مسبوقة. لذا، في الوقت الحالي، علينا توزيع الإمدادات "على الصعيد العالمي، بسرعة كبيرة، وهو ما يعتبر أمرا حيويا لجهود الاحتواء".

حتى الآن، تم شحن مليون قناع جراحي، ومليون زوج من القفازات الجراحية وأكثر من 100.000 عباءة جراحية لحماية مقدمي الرعاية حول العالم. لكن قيود السفر حول العالم خلقت العديد من التحديات اللوجستية.

ويواصل روبرت بلانشارد، قائلاً: اليوم ونظرًا للعدد من حيث رحلات الشحن والركاب، نجد صعوبة متزايدة في تسيير رحلات إلى وجهات يصعب الوصول إليها. لذلك نحن نعمل مع حكومة الإمارات العربية المتحدة لتوزيع الإمدادات في أفريقيا وآسيا والشرق الأوسط من خلال الرحلات الجوية المستأجرة".

أما جوزيبي سابا، مدير منصة المركز الإنساني الدولي: “إذا كنت تفكر في مغادرة دبي في غضون ساعات قليلة كحد أقصى، ما بين 6 و8 ، يمكنك الوصول إلى ثلثي سكان العالم. اليوم، بالطبع، جائحة الفيروس التاجي طمست العالم بركته، لكن التواجد هنا في الموقع اللوجستي الاستراتيجي يمكنك من الوصول إلى ثلثي سكان العالم".

ومع استمرار العمل وإرسال الإمدادات بالسرعة التي يتم بها تجديد المخزونات، تستعد الفرق في المدينة العالمية للخدمات الإنسانية بدبي لموجات جديدة محتملة من فيروس كوفيد-19، بالإضافة إلى التهديدات الصحية الأخرى خلال الأشهر القادمة، وفق "يورونيوز".