حملات توعية للوقاية من «كورونا»

حرصت مختلف الجهات بالدولة، على توعية العمال بإرشادات وسبل الوقاية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وكانت شرطة أبوظبي، أكدت على ضرورة ارتداء الكمامات، والتباعد الجسدي، وغسل اليدين بالطريقة السليمة، والوصول إلى شرائح أكبر من العمالة الموجودة في المدن والقرى العمالية، حتى تكون التوعية أكثر فعالية، حيث قامت بإيصال التوعية للعمال بلغات عدة، بهدف رفع معرفتهم بمخاطر الإصابة بفيروس «كورونا»، وتثقيفهم بسبل الوقاية من الإصابة، بهدف الحد من انتشار هذا الفيروس.

كما نظمت القيادة العامة لشرطة دبي، بالتعاون مع اللجنة الدائمة لشؤون العمال في دبي، وفريق الأزمات والكوارث في دبي، والجمعيات الأهلية، وعدد من شركات القطاع الخاص، حملة توعوية، وبرامج تثقيفية طبية، تح٢ت شعار «لا تشيلون هم»، لفئة العمال في كل من مناطق المحيصنة والقوز الصناعية وجبل علي الصناعية ودبي للاستثمار.

واستهدفت الحملة فئة كبيرة ومهمة في إمارة دبي، وهي فئة العمال، لتوعيتهم بسبل الوقاية من انتشار فيروس «كورونا» (كوفيد 19)، عبر الإرشادات الصحية والوقائية، وتوفير مواد وأدوات التعقيم، إلى جانب دعمهم بالاحتياجات الضرورية للحفاظ على صحتهم والاعتناء بها، بما يمكنهم من ممارسة حياتهم، ومزاولة أعمالهم في القطاعات الحيوية، وتضمنت الحملة محاضرات وورشاً خاصة بالصحة عن الوقاية من الإصابة بفيروس «كورونا»، وطرق انتقال العدوى، وكيفية حماية أنفسهم، والأعراض التي تظهر على الشخص المصاب، وغيرها من الإرشادات الأخرى.

ممارسات

إلى ذلك، اتخذت الإمارات، ممارسات عملية لتعزيز حماية الحقوق العمالية، سواء لفئات العمالة المساعدة، أو العمالة الأخرى في القطاعات الاقتصادية المختلفة، بالتوازي مع ضمان مصالح أصحاب العمل، وذلك سعياً لتعزيز التوازن والشفافية في سوق العمل بالدولة، ولعل من أبرزها، قرار وزارة الموارد البشرية والتوطين رقم /‏‏‏‏‏‏‏‏749/‏‏‏‏‏‏‏‏ لعام 2018، بشأن معالجة منازعات العمل الجماعية، ليعزز من الشفافية والتوازن في علاقة العمل التعاقدية، بما ينسجم مع رؤية الإمارات في تمكين سوق الموارد البشرية الوطنية، وجذب الكفاءات من مختلف ثقافات العالم.

وبحسب تقرير حقوق العمال 2017-2018، الذي أصدرته وزارة الموارد البشرية والتوطين، على الإنجازات التي تحققت في إطار ضمان حماية حقوق جميع فئات العمالة المساعدة في الدولة، التي بلغ عددها نحو 750 ألف عامل، من مجموع القوى العاملة في الدولة. وبلغ عدد العاملين في القطاع الخاص مع نهاية الربع الثالث من عام 2018، نحو خمسة ملايين عامل وعاملة، يعملون في 338 ألف شركة، تعمل في 11 قطاعاً رئيساً، وذلك وفقاً لبيانات وزارة الموارد البشرية والتوطين.