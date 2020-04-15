تواصُل «التعقيم الوطني» في الدولة

المصدر: أبوظبي - وام

واصلت الفرق المختصة عمليات التعقيم على مستوى مناطق ومدن الدولة كافة والتي شملت الطرق والمرافق العامة والخاصة ووسائل النقل العام .

ضمن برنامج التعقيم الوطني الذي يخضع للتقييم الدوري ويستمر بما يتناسب واحتياجات كل إمارة والمرافق والمنشآت فيها بهدف الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين باعتبارها أولوية قصوى وبما يتوافق مع الإجراءات الاحترازية المتبعة في الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» وتوصيات منظمة الصحة العالمية في هذا الصدد.

وشهدت مدن الدولة وعياً مجتمعياً من قبل السكان والتزاماً بالتعليمات والإجراءات الاحترازية بعدما أظهر الجميع من مواطنين ومقيمين وزوار التزامهم المسؤولية الأخلاقية والوطنية خلال فترة تنفيذ البرنامج والبقاء في بيوتهم للحفاظ على السلامة العامة ومساندة الجهود الوطنية الكبيرة في هذه الظروف الاستثنائية للحد من الفيروس. نشيد وصدحت حناجر سكان الإمارات في العديد من مناطق الدولة بالنشيد الوطني من شرفات المنازل خلال تنفيذ برنامج التعقيم الوطني تحية لجهود الكوادر العاملة على عمليات التعقيم.

مشاركة

وواصلت بلديات مدينتي أبوظبي والعين ومنطقة الظفرة بمشاركة مركز أبوظبي لإدارة النفايات عمليات التعقيم وشارك «تدوير» في برنامج التعقيم الوطني داخل إمارة أبوظبي بـ1100 عنصر بشري ما بين مهندسين ومشرفين وفنيين إضافة إلى 781 آلية ومعدة تعقيم وأكثر من 15 فرقة تعقيم موزعة على مستوى الإمارة.

تعاون

في حين واصلت بلدية دبي بالتعاون مع دوائر حكومة دبي حملتها الموسعة لتعقيم مناطق الإمارة ضمن الخطة الشاملة التي تستهدف المرافق والأماكن العامة مع استخدام أحدث الأجهزة والتقنيات وفق أفضل الممارسات العالمية المتبعة في هذا الشأن.

واستنفرت بلدية دبي جهودها من أجل القيام بعمليات التعقيم على الوجه الأمثل بأحدث التجهيزات والإمكانات المتخصصة بما في ذلك ست سيارات للرش الضبابي «ULV» و34 سيارة لرش المياه بالضغط وست من السيارات المستخدمة في تنظيف الشوارع و72 رشاشاً من رشاشات الضغط اليدوية وعدد كبير من مكائن الرش، ومعدات تنظيف الحاويات.

جهود

وواصلت بلدية الشارقة والقيادة العامة لشرطة الشارقة والإدارة العامة للدفاع المدني وشركة بيئة عمليات التعقيم بمدن الإمارة ومرافقها ضمن برنامج التعقيم الوطني من خلال استخدام 300 آلية و500 موظف لتغطية جميع الشوارع الرئيسة والأماكن التجارية والصناعية والسكنية في مختلف مناطق إمارة الشارقة.

كما واصلت الفرق المختصة مهمتها في تعقيم مناطق ومدن رأس الخيمة وعجمان والفجيرة وأم القيوين من خلال تعقيم الطرقات والمرافق العامة والأسواق وجميع شوارع وجسور المشاة باستخدام معدات وآليات البلديات في كل إمارة.

تقدير

وجه العميد عبدالعزيز عبدالله الأحمد من وزارة الداخلية رسالة شكر وتقدير لجميع المواطنين والمقيمين والزوار على حسهم الوطني العالي والتحلي بالمسؤولية الأخلاقية والوطنية والالتزام بالتعليمات الصادرة عن الجهات المختصة للحد من فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» والحفاظ على السلامة العامة.