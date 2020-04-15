تركيب 4184 كشافاً موفراً للطاقة في أبوظبي

المصدر: أبوظبي- البيان

أنجزت بلدية مدينة أبوظبي التابعة لدائرة البلديات والنقل متمثلة في قطاع البنية التحتية وأصول البلدية خطة مشاريع صيانة الإنارة لمدينة أبوظبي في الربع الأول من العام الجاري 2020.

وأشارت البلدية أنها استكملت استبدال الإنارة التقليدية إلى إنارة حديثة موفرة للطاقة (LED) على شارع الشيخ زايد (السلام سابقاً) وشارع الخليج العربي، وتم استبدال الإنارة التقليدية إلى LED أسفل الجسور في طريق أبوظبي السعديات (E12)، كما تم إنجاز أعمال استبدال الإنارة في الطرق الرئيسة لمنطقة المقطع والختم ومصفح الشعبية، حيث تم استبدال 4184 كشافاً.