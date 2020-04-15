مختبرات «السلامة الغذائية» ضمن منظومة الطوارئ

المصدر: (أبوظبي ـ البيان)

أدرجت دائرة الصحة بأبوظبي المختبرات التابعة لهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية ضمن منظومة الاستجابة لطوارئ انتشار فيروس «كورونا» المستجد (كوفيد- 19) .

وذلك بعد تقييم مستوى الكفاءة للطاقم الفني والتجهيزات المخبرية والقدرة على التعامل الآمن مع المسببات المرضية عالية الخطورة والاستجابة لمثل هذه الحالات الطارئة.

وأكدت الدكتورة سلامة سهيل المهيري مدير إدارة المختبرات في الهيئة استعداد المختبرات للاستجابة بقدرات استيعابية عالية وذلك انطلاقاً من دور المختبرات في تعزيز منظومة الأمن الحيوي واستجابة لتوجيهات القيادة العليا لتوحيد الجهود والمشاركة في التصدي لمرض كورونا المستجد، وتوجيه كافة الموارد لتقديم خدمات التحليل بما يتماشى مع المتطلبات الدولية.