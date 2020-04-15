تعقيم 627 حافلة و6390 مركبة أجرة في أبوظبي

المصدر: (أبوظبي ـ وام)

اتخذ «مركز النقل المتكامل» التابع لدائرة البلديات والنقل في أبوظبي إجراءات احترازية ووقائية للحد من فيروس كورنا المستجد «كوفيد 19» وفقاً لأعلى المعايير الصحة العالمية.

ونظم «المركز» حملة واسعة لتطبيق مجموعة من الإجراءات الاحترازية التي تحقق أعلى معايير الصحة والسلامة العامة في قطاع النقل وهي الحملة التي جرى تكثيفها بعد إطلاق «برنامج التعقيم الوطني» من قبل وزارتي الصحة ووقاية المجتمع والداخلية بالتنسيق مع المؤسسات الاتحادية والمحلية المعنية ويشمل تعقيم المرافق العامة والخاصة والشوارع والنقل العام.

وشملت عملية التعقيم التي ينفذها المركز ولا تزال مستمرة جميع حافلات النقل العام البالغ عددها 627 حافلة و6390 مركبة أجرة تعمل في إمارة أبوظبي.