«تنمية المجتمع» تطرح مجموعة قصصية لتوعية الأطفال بسبل الوقاية من «كورونا»

المصدر: دبي - نورا الأمير

أصدرت وزارة تنمية المجتمع مجموعة قصصية تزود المستهدفين من الأطفال وخصوصاً أطفال التوحد بسبل الوقاية من فيروس «كورونا» المستجد، وأتاحتها للمهتمين على موقع الوزارة الإلكتروني.

نصائح

وتقدم قصة «كيف أحمي نفسي من كورونا»؟، جملة من النصائح والإجراءات الواجب الالتزام بها بهدف تعريف الطفل بكيفية حماية نفسه بطريقة مبسطة، كما تحثهم على غسل اليدين بالماء والصابون باستمرار، علاوة على تحذيرهم من لمس الوجه وقضم الأظافر، وشددت القصة على ضرورة الابتعاد عن الآخرين وعدم الاقتراب بالسلام على الأصدقاء والأقارب باليد والاكتفاء بالتلويح من بعيد، مؤكدة أنهم بأمان بين أفراد أسرتهم باعتبارهم مصدر الحماية من الفيروس.

وتوضح قصة «لماذا المدرسة مغلقة الآن؟» أسباب إغلاق المدارس حالياً واستبدالها بالتعليم عن بعد من أجل وقاية الأطفال من الفيروس، مع نصائح وتوجيهات عامة كالالتزام بالتعليمات للبقاء بأمان والانتظار إلى أن يشفى المرضى ويرحل المرض، والحديث عند الشعور بالقلق مع الكبار.

إرشادات

وكانت الوزارة قدمت جملة من النصائح والإرشادات لكافة شرائح المجتمع ومنها الأطفال وأصحاب الهمم، وشددت على ضرورة الحفاظ على محور النظافة الشخصية والإبلاغ فوراً في حال أحس الطفل بأي من أعراض الحمى، أو ضيق في التنفس والتوجه إلى المستشفى دون انتظار، مهيبة بالآباء والأمهات إلى تكثيف ملاحظتهم للأبناء، والإسراع بهم إلى المستشفى في حال ظهور أي من الأعراض السالفة، مع الحفاظ عليهم من المخالطة، خصوصاً في الأماكن المزدحمة.

تعزيز التواصل

ودعت الوزارة أولياء الأمور إلى استثمار فرصة وجودهم مع الأطفال لتعزيز سبل التواصل معهم عن قرب بصورة أكثر، الأمر الذي قد لا يكون متاحاً بوفرة في الأوقات العادية، من خلال مشاركتهم ألعابهم وأفكارهم وأحلامهم، وقراءة الكتب والمجلات والقصص، وتوجيههم إلى الاعتماد على التقنيات الحديثة التي يمكن أن تسير لهم أمورهم عن بعد، والتي غالباً ما يتم اللجوء إليها في الأزمات.