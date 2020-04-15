«تنفيذي الشارقة» يطّلع على مبادراتمواجهة «كورونا»

المصدر: الشارقة - البيان

ترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي، وبحضور سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس التنفيذي، اجتماع المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة الذي عقد أمس باستخدام الاتصال المرئي عن بعد.وبعد التصديق على محضر الجلسة السابقة بحث المجلس عدداً من القضايا وناقش المقترحات التي تصب في مصلحة الإمارة، متخذاً حيالها القرارات والتوصيات المناسبة.

وقدم الشيخ محمد بن سعود القاسمي، رئيس دائرة المالية المركزية، عرضاً مرئياً حول جملة من الخدمات والمبادرات التي تعمل عليها الدائرة ضمن الجهود الحكومية لمواجهة وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

ولفت الشيخ محمد بن سعود القاسمي إلى جملة من الإجراءات المالية التي تتبعها الدائرة خلال مرحلة العمل عن بعد بالتعاون مع مختلف الدوائر والمؤسسات بما يضمن استمرار تقديم أفضل الخدمات المالية.وقدم الدكتور طارق سلطان بن خادم، رئيس دائرة الموارد البشرية، عرضاً حول الجهود التي تقوم بها الدوائر والمؤسسات الحكومية في دعم الموظفين وسير العمل الحكومي خلال مرحلة العمل عن بعد والتي تلتزم بها كافة الدوائر وفق التوجيهات الصادرة.واعتمد المجلس مجموعة من التوصيات المرفقة بالعرض، ووجه بالتنسيق حولها مع الجهات المعنية.

واطلع المجلس على الدراسة المقدمة من هيئة الشارقة الصحية حول منظومة التأمين الصحي لمواطني إمارة الشارقة. وأشار عبدالله علي المحيان، رئيس هيئة الشارقة الصحية، إلى العديد من الممارسات ذات الجودة العالية التي تعمل الهيئة على دراستها والاستفادة منها في تطبيق نظام تأميني يشمل كافة مواطني إمارة الشارقة.

ووجه المجلس الهيئة باستكمال الدراسة المقدمة ووضع الخطط المناسبة لتطبيقها.

واعتمد المجلس اتفاقية تشغيل المركبات الصديقة للبيئة وفقاً لنظام حق الامتياز، وتهدف إلى توفير خدمة نقل الركاب باستخدام المركبات الصديقة للبيئة، يتم حجزها عن طريق التطبيقات الذكية.