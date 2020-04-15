«دبي الحرّة» تدعم «الإمارات وطن الإنسانية» بـ 7 ملايين درهم

المصدر: دبي - البيان

قدّمت سوق دبي الحرة، 7 ملايين درهم إلى «حملة صندوق الإمارات وطن الإنسانية» لدعم جهود دولة الإمارات العربية المتحدة في مكافحة انتشار فيروس «كوفيد19-».

وذلك بالتعاون مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع، والهلال الأحمر الإماراتي.وسيستخدم التبرع، الذي منحته السوق عبر مؤسستها الخاصة للأعمال الإنسانية، لشراء إمدادات ومعدات طبية لحماية صحة وسلامة مواطني الدولة ومقيميها وزوارها، والمساهمة في مواجهة هذه الجائحة. وقال كولم ماكلوكلين، النائب التنفيذي لرئيس مجلس الإدارة الرئيس التنقيذي لسوق دبي الحرة:

«اتفقنا خلال اجتماع عقده مجلس إدارة مؤسسة سوق دبي الحرة للأعمال الإنسانية مؤخراً على تقديم مساعدة عينية بقيمة 7 ملايين درهم لشراء معدات وإمدادات طبية لازمة لمواجهة «كوفيد19-»، وذلك بدعم من سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني رئيس مجلس إدارة سوق دبي الحرة».

وأضاف: «نحرص على دعم الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة لضمان سلامة وصحة جميع أفراد المجتمع، ونسعى من خلال مؤسستنا لمؤازرة هذه الجهود بكل الوسائل الممكنة في ظل هذه الظروف». وثمنّ الهلال الأحمر الإماراتي عالياً تعاون سوق دبي الحرة ومساهمة مؤسستها للأعمال الإنسانية.

نبذة

تأسست مؤسسة سوق دبي الحرة للأعمال الإنسانية في عام 2004 برعاية كريمة من سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مجلس إدارة سوق دبي الحرة، وقدّمت المؤسسة حتى الآن الدعم إلى 44 عملاً خيرياً داخل الدولة، و55 عملاً خيرياً آخر خارجها.