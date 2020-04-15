محمد بن زايد: الإمارات مستمرة في التضامن مع مختلف الدول للتصدي لـ«كورونا»

المصدر: أبوظبي - وام

تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، اتصالاً هاتفياً من بويكو بوريسوف رئيس وزراء جمهورية بلغاريا الصديقة تناول تطورات انتشار فيروس «كورونا» على المستويين الإقليمي والعالمي والجهود الدولية المبذولة للتعامل معه واحتواء تداعياته على المستويات كافة.

وأشار سموه إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة حريصة على تنسيق الجهود مع بلغاريا الصديقة في مواجهة الفيروس، متمنياً لشعبها وشعوب العالم كله السلامة من كل شر، وأن تمر هذه المرحلة الحرجة بأقل الخسائر الممكنة.

وأضاف سموه أن دولة الإمارات العربية المتحدة مستمرة في التضامن مع مختلف دول العالم للتصدي لهذا الفيروس لأن هذا هو نهجها الذي تؤمن به، مؤكداً أنه لا سبيل سوى اتحاد العالم في مجابهة هذا الخطر المشترك.

وعبر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان خلال الاتصال عن تقديره لعلاقات الصداقة الوثيقة القائمة بين البلدين في مختلف المجالات، وتعاونهما المثمر خلال الفترة الماضية، للتعامل مع الآثار الاقتصادية لوباء «كورونا».

شكر

ومن جانبه عبر بويكو بوريسوف رئيس وزراء جمهورية بلغاريا الصديقة، عن شكره لدولة الإمارات العربية المتحدة لدعمها بلاده في مكافحة وباء «كورونا» وتقديره للجهود التي يبذلها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في الدعوة إلى تعزيز التكاتف الدولي لتجاوز المرحلة الصعبة التي يعيشها العالم، وتمنى للإمارات وشعبها السلامة من كل مكروه.

ولي عهد أبوظبي:

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