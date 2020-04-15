4 ملايين زيارة للبوابة الرسمية لحكومة الإمارات على الإنترنت خلال الربع الأول

المصدر: دبي - وام

أعلنت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، عن تجاوز عدد زوار البوابة الرسمية لحكومة الإمارات حاجز 2.9 مليون زائر خلال الربع الأول من عام 2020، بنسبة زيادة بلغت 56.63% عما كانت عليه في الربع الأول من عام 2019، في حين بلغ عدد الزيارات للبوابة في الربع الأول من هذا العام 4 ملايين زيارة، أما عدد المستخدمين الجدد فبلغ 2.58 مليون مستخدم جديد.

جهود

وتعكس هذه النتائج في جانب منها الجهود الكبيرة التي بذلها فريق البوابة في تطوير المحتوى والخدمات المقدمة عليها، كما تعكس أيضاً التغير في سلوك المستخدمين نتيجة الظروف الراهنة، حيث تشهد الأنشطة الإلكترونية زيادة ملحوظة كالعمل عن بعد، والتعلم عن بعد، والتصفح والبحث عن معلومات في المواقع الإلكترونية والحصول على الخدمات الحكومية عن بعد عبر البوابة الرسمية التي توفر العديد من الخدمات الحكومية السريعة، والتي يمكن الحصول عليها على مدار الساعة.

أرقام

وقال حمد عبيد المنصوري مدير عام الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات: «تعكس هذه الأرقام الحضور الإلكتروني للدولة في عصر التحول الرقمي.

حيث تمثل البوابة العنوان الرسمي للدولة في عالم الشبكة المعلوماتية، ويزورها كل من يهتم بالوصول إلى المعلومات والخدمات والمشاريع والسياسات والقوانين في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتعتبر البوابة اليوم مصدراً معلوماتياً موثوقاً لجميع سكان دولة الإمارات العربية المتحدة، ومع إعلان القيادة الرشيدة عن إطلاق الحكومة الذكية، تطور دور البوابة ليشمل المشاركة الإلكترونية، بما يدعم مؤشر الخدمات الإلكترونية الصادر عن الأمم المتحدة، والذي يمثل أحد مؤشرات الأجندة الوطنية لدولتنا وفي ضوء المكانة العالمية لدولة الإمارات، فقد أصبحت البوابة مرجعاً للراغبين في الحصول على معلومات عن دولة الإمارات من كافة أنحاء العالم».

إجراءات

وتأتي هذه الزيادة في أعداد زوار البوابة نتيجة الإجراءات التي اتخذها فريق البوابة لمواكبة الجهود الحكومية الاحترازية المبذولة لمكافحة فيروس «كورونا»، حيث أدرجت البوابة قسماً خاصاً حول فيروس «كورونا»، وذلك بما يتماشى مع توجيهات حكومة دولة الإمارات الرامية إلى تعزيز الوعي تجاه هذا المرض، والعمل على حد انتشاره.

حيث يتضمن هذا القسم معلومات عن فيروس «كورونا»، وجهود الحكومة لاحتواء الفيروس، وتشريعات مكافحة فيروس «كورونا»، والبرنامج الوطني للتعقيم، وأسئلة شائعة والعديد من الصفحات الأخرى التي تؤمن للزوار معلومات حول هذا الفيروس.

تسهيل

تأتي هذه الزيادة الكبيرة في أعداد مستخدمي البوابة الرسمية لدولة الإمارات بعد أقل من عام على إطلاق حكومة دولة الإمارات النطاق الإلكتروني الجديد لبوابتها الرسمية ليكون أول نطاق حكومي في العالم مكون من حرف واحد U بهدف تسهيل وصول جمهور المتعاملين إلى المعلومات والخدمات والمشاريع والاستراتيجيات والقوانين في الدولة. وتتكون البوابة الرسمية لحكومة دولة الإمارات من أربعة أبواب رئيسية تشمل باب المعلومات والخدمات، وباباً عن دولة الإمارات، وباب المشاركة الإلكترونية، وباب الإعلام.