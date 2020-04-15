الإمارات تمد يد العون إلى دول العالم لمساعدتها في مكافحة «كورونا»

المصدر: أبوظبي - وام

أرسلت دولة الإمارات العربية المتحدة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية طائرة مساعدات تحمل 27 طناً من مختلف المستلزمات الطبية والوقائية إلى الصومال، منها 7 أطنان مساعدات من الدولة و20 طناً من المنظمة، لمساعدة نحو 27 ألفاً من العاملين في القطاع الطبي بالصومال في مواجهة فيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19».

وقال محمد أحمد عثمان الحمادي سفير الدولة لدى الصومال: «إن دولة الإمارات العربية المتحدة تضع على عاتقها مهمة تقديم كل ما في وسعها لتوفير كافة أشكال الدعم لتعزيز الجهود العالمية للحد من انتشار «كوفيد - 19».

وأضاف: «إن دولة الإمارات العربية المتحدة قامت منذ بداية أزمة فيروس كورونا المستجد بإرسال شحنات المساعدات الطبية العاجلة إلى عدد من الدول، كما دعمت المنظمات الدولية المعنية وهيئاتها المتخصصة خاصة منظمة الصحة العالمية لإيصال المعونات الطبية لعدد كبير من الدول المحتاجة إليها».

قدرات لوجستية

وأوضح: «أن القدرات اللوجستية الكبيرة لدى دولة الإمارات العربية المتحدة المتمثلة في النقل الجوي مكنتها من نقل المعدات والأجهزة الطبية وتوفير الإمدادات الطبية اللازمة بشكل عاجل لآلاف العاملين في القطاع الطبي وتوفير ما يلزمهم لممارسة عملهم في علاج المرضى من الفيروس».

وبلغ إجمالي المساعدات الإماراتية للصومال منذ عام 2010 وحتى مارس الماضي 1.2 مليار درهم، استفاد منها أكثر من 1.2 مليون صومالي خاصة من فئة النساء والأطفال الأكثر احتياجاً، وتمت على شكل منح لا ترد بنسبة 100%، وتبلغ أكثر من نصفها مساعدات تنموية بنسبة 58.3% بقيمة 695 مليون درهم.

وتم تقديم المساعدات في 14 قطاعاً رئيسياً، وأكثر من 30 قطاعاً فرعياً منها معونات السلع المختلفة بقيمة 276 مليون درهم، و214 مليون درهم لدعم البرامج العامة، و132 مليون درهم إلى قطاع التعليم، وقدمت 59 مليون درهم للقطاع الصحي، و249 مليون درهم لقطاع الخدمات الاجتماعية، و160 مليون درهم لخدمات المياه والصحة العامة، ونال قطاع السياسات السكانية والصحة الإنجابية 76 مليون درهم.

وفي إطار آخر أرسلت دولة الإمارات العربية المتحدة طائرة مساعدات حملت 8 أطنان من المستلزمات الطبية إلى قبرص، يستفيد منها نحو 10 آلاف من العاملين في القطاع الطبي، لدعمها في مواجهة فيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19».

واجب إنساني

وقال سلطان أحمد غانم السويدي سفير الدولة لدى جمهورية قبرص: «إن تقديم الدعم للدول المتضررة من أزمة «كوفيد- 19» هو واجب إنساني يجب أن تقوم به كل دولة قادرة على ذلك، فالتعاون الدولي متعدد الأطراف ضروري للتغلب على هذه الأزمة الإنسانية.

وأضاف: «إن هذه المساعدات هي واحدة من العديد من الشحنات التي أرسلتها دولة الإمارات العربية المتحدة منذ بداية الأزمة إلى العديد من الدول المتضررة، بالإضافة إلى تعاونها مع منظمة الصحة العالمية لتعزيز الاستجابة العالمية لمحاربة تفشي الفيروس».

وأشار إلى أن المساعدات المقدمة من الدولة إلى قبرص من مستلزمات طبية ووقائية ستمكن الكوادر الطبية هناك من أداء واجبها في مكافحة انتشار الفيروس في البلاد، مؤكداً وقوف دولة الإمارات العربية المتحدة وقيادتها إلى جانب شعب قبرص وكل شعوب العالم لتتجاوز هذه الكارثة الإنسانية.