سفيرنا في أمريكايؤكد أهمية العمل الدبلوماسي في ظل «كورونا»

المصدر: أبوظبي - البيان

في جلسة تفاعلية افتراضية نظمتها أكاديمية الإمارات الدبلوماسية لطلبتها من دبلوماسيي المستقبل؛ أكد معالي يوسف العتيبة، وزير دولة، سفير الدولة لدى الولايات المتحدة الأمريكية، على أهمية العمل الدبلوماسي في ظل الظروف التي يشهدها العالم في الوقت الراهن بسبب انتشار وباء كورونا.

وقال معاليه: «الجهود المشتركة المبذولة عالمياً في سبيل التعامل مع هذا التحدي المشترك ستسهم في بناء منصة أقوى للتعاون مستقبلاً بين مختلف مكونات المجتمع الدولي».

جاء ذلك خلال الجلسة الافتراضية التي أدارها كل من برناردينو ليون المدير العام لأكاديمية الإمارات الدبلوماسية، والدكتورة مريم إبراهيم المحمود نائب المدير العام.

وأشار معاليه خلال الجلسة إلى جهود أعضاء البعثة الدبلوماسية الإماراتية في الولايات المتحدة في سبيل ضمان العودة الآمنة لمواطني الدولة وطلبتها إلى الوطن، وقال: «كان للتواصل المباشر والعمل المشترك دور محوري في ضمان العودة الآمنة إلى الوطن».

وقال معاليه إن هذه الحالة التي يمر العالم بها هي خير دليل على أننا كدبلوماسيين يتوجب علينا أن يكون دائماً على أهبة الاستعداد للتعامل مع الأزمات؛ والتي يعد هذا الوباء مثالاً عليها.