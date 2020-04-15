فريدة الحوسني ضيفة «لقاء مع ملهم» اليوم

المصدر: (الشارقة - البيان)

تستضيف سجايا فتيات الشارقة التابعة لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، اليوم، وفي تمام الساعة الـ8 مساءً، وفي لقاء ضمن سلسلة «لقاء مع ملهم»، الدكتورة فريدة الحوسني، المتحدث الرسمي عن القطاع الصحي في دولة الإمارات العربية المتحدة، لإلهام الشباب والشابات كونها أحد الملهمين من خط الدفاع الأول والوجه الذي يترقبه الجمهور يوماً بعد يوم لتطل على الشاشات.

وتهدف سجايا فتيات الشارقة من خلال هذه الاستضافة التي ستقام «عن بُعد» عبر اتصال مرئي، إلى فتح المجال للمشاركين من 13 وحتى 30 عاماً للتفاعل مع الملهمين والاستفادة من خبراتهم وتجاربهم العملية.

ويأتي «لقاء مع ملهم» في نسخة خاصة ليُسلط الضوء على ملهمين من خط الدفاع الأول، وفي هذه النسخة سيتم تسليط الضوء على ملهمين في القطاع الصحي والقطاع الأمني والقطاع الإعلامي كلٌّ في جلسة خاصة به. ويتسنى للراغبين بالمشاركة الحضور عبر الدخول إلى الموقع المخصص

https://www.123formbuilder.com/form-5388901/meet، وتعبئة طلب المشاركة.