بسام محبوب لـ«البيان»:زيادة المتعافين من «كورونا» يعزز ريادة الإمارات في استخدام بلازما الدم

المصدر: دبي ـ عماد عبد الحميد

أكد الدكتور بسام محبوب استشاري الأمراض الصدرية والحساسية والمناعة في جمعية الإمارات الطبية، أن زيادة تعافي الحالات في الدولة من فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، يوفر فرصة ذهبية للريادة في استخدام بلازما الدم في علاج الحالات الشديدة والمتقدمة لمرضى «كوفيد 19» على مستوى المنطقة.

وكشف الدكتور محبوب لـ «البيان» أن استخدام علاج بلازما الدم، الذي بدأت به الدولة أخيراً، استخدمته بعض الجهات الصحية عالمياً في علاج الحالات المتقدمة جداً من مرض «كوفيد 19»، في العديد من دول العالم، وقد أعطى نتائج إيجابية، وهو معتمد من قبل منظمة الغذاء والدواء الأمريكية لعلاج بعض الحالات المتقدمة.

ولفت إلى أن لدى الجهات الصحية في الإمارات، كفاءات من الكوادر الطبية المواطنة، التي تؤهلهم للقيام باستخدام بلازما الدم في علاج «كوفيد 19».

علاج

وقال الدكتور محبوب: إن طريقة العلاج ببلازما الدم قديمة، ولكن الآن يتم استخدامها في علاج مرضى «كورونا»، لافتاً إلى أن الفكرة تتلخص في أخذ الدم، وفصل كريات الدم عن بقية سوائل الدم، للحصول على سائل يطلق عليه البلازما، وهو غني بالبروتينات.

كما بيّن أن البلازما يتم أخذها من شخص تعافى تماماً من «كورونا»، بعد 28 يوماً من عدم ظهور الأعراض، وكانت نتائج الفحوصات سلبية، وعندها تحقن في مريض آخر، والبلازما تحتوي على أجسام مناعية مضادة.

وأشار الدكتور محبوب إلى أنه تمت تجربة هذه الطريقة في الصين، في علاج الحالات الحرجة والمتقدمة من مرض «كورونا»، وظهر عند بعض المرضى تحسن في تقدم الحالة، وبالتالي، كان له أثر إيجابي.