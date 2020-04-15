2000 وجبة تقدّمها «الرحمة الخيرية» للعمال يومياً

المصدر: ( رأس الخيمة – أحمد أبوالفتوح)

أطلقت جمعية الرحمة للأعمال الخيرية في رأس الخيمة، مبادرة «لا تشيلون هم» والتي تستهدف تقديم وجبات غذائية يومية إلى 2000 عامل في القطاعات الخاصة بالإضافة للعاملين في مستشفى إبراهيم عبيدالله، المتأثرين بتداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد، بهدف التخفيف من وطأة الظروف الراهنة وتأثيراتها على فئة العمال.

وقال عبدالله سعيد الطنيجي أمين عام الجمعية: «حددت الجمعية قيمة التبرع للوجبة الواحدة بـ10 دراهم، وذلك عن طريق الرسائل النصية أو عبر مكتب جمع التبرعات في الجمعية بمنطقة الظيت، وبالتنسيق مع الجهات المعنية في رأس الخيمة، بهدف توصيل الوجبات إلى مساكن العمال». وفي إطار آخر، كشف الطنيجي عن إطلاق مبادرة «ادعمني لأتعلم» .

والتي تستهدف توفير أجهزة الحاسب الآلي لفئة الأيتام بهدف ضمان استمرارية سير العملية التعليمية وحرصاً على مصلحة الطلبة لتلقي تعليمهم في منازلهم، وذلك من خلال التبرع الإلكتروني ضمن فئات 10 دراهم، و20 درهماً، و50 درهماً، و100 درهم.