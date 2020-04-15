طائرات شرطة رأس الخيمة تحلّق بعبارات توعية

المصدر: (رأس الخيمة - البيان )

بناءً على توجيهات اللواء علي عبدالله بن علوان النعيمي، قائد عام شرطة رأس الخيمة، رئيس فريق الطوارئ والأزمات والكوارث المحلّي، حلّقت طائرات قسم (جناح الجو) بشرطة رأس الخيمة، في أجواء الإمارة، موشحة بعبارات توعية تحث كافة أفراد المجتمع على التزام البقاء في المنازل، وتطبيق إجراءات السلامة للوقاية من انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19) .

وذلك ضمن سلسلة الجهود التي تبذلها شرطة رأس الخيمة، دعماً للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتبعة في الدولة للوقاية من الفيروس، حيث وجه قائد عام شرطة رأس الخيمة، قسم جناح الجو، بالتحليق في أجواء الإمارة، لتجوب الطائرات فوق معظم مناطق الإمارة حاملة عبارات ورسائل توعية موجهة إلى أفراد الجمهور.

وأكد اللواء علي عبدالله بن علوان النعيمي، أن أمن وسلامة المجتمع يأتيان في مقدمة أولويات شرطة رأس الخيمة، وذلك تجسيداً لتوجيهات القيادة الرشيدة، التي تدعونا باستمرار للحفاظ على سلامة المواطنين والمقيمين باعتبار نشر وتعزيز الأمن واجباً وطنياً وعلينا الالتزام به للوقاية من خطر الفيروس.