«النيابة الاتحادية» تستقبل تظلمات مخالفة التعليمات الاحترازية إلكترونياً

المصدر: أبوظبي – موفق محمد

أتاحت النيابة العامة الاتحادية، إمكانية التقدم بطلب تظلم من غرامة مخالفة التدابير الاحترازية لفيروس (كوفيد – 19) على مدار الـ 24 ساعة وخلال أيام الأسبوع، عبر موقعها الإلكتروني (www.pp.gov.ae).

وتتيح هذه الخدمة للأشخاص المحرر بحقهم مخالفات أو وكلائهم، وفقاً للائحة الجزاءات الإدارية لمخالفة التدابير الاحترازية والتعليمات والواجبات المفروضة للحد من انتشار فيروس كورونا، طبقاً لقرار النائب العام، بشأن تطبيق لائحة ضبط المخالفات والجزاءات الإدارية وتعديلاته، التقدم بطلب مسبب إلى قلم الجزاء في النيابة العامة خلال 15 يوماً من تاريخ إخطاره بالمخالفة.

ونوهت النيابة العامة الاتحادية على موقعها الإلكتروني بأن الخدمة «مجاناً» للمتعاملين، مشيرة إلى وجوب إرفاق المتقدم في طلبه، رقم المخالفة ومكان وتاريخ صدورها، والجهة المحررة للمخالفة، ونوع المخالفة وقيمتها، والمستندات والوثائق الداعمة للطلب.

وبينت أن المدة المحددة للخدمة هي 10 أيام، يتم خلالها عرض الطلب على عضو النيابة المختصة لاتخاذ الإجراء اللازم، إما قبول التظلم أو رفضه أو تخفيف المخالفة.

40 خدمة

ومن جانب آخر، أعلنت النيابة العامة الاتحادية، عن توفيرها ما يزيد على 40 خدمة إلكترونية على منصاتها الإلكترونية، لتلبية احتياجات متعامليها بكل سهولة ويسر، دون الحاجة للحضور شخصياً إلى مراكز إسعاد المتعاملين، حرصاً منها على سلامتهم.ودعت عبر فيديو تصويري نشرته عبر نافذتها على موقع التواصل الاجتماعي «توتير» كافة فئات المجتمع إلى الالتزام بالتعليمات والإجراءات الخاصة بالبقاء في المنزل، وذلك في إطار الإجراءات الوقائية للحفاظ على صحة المجتمع وسلامة أفراده، لمواجهة الظروف الراهنة.

وقالت إن إنجاز المتعاملين لمعاملاتهم عن بعد، غدا أكثر سهولة وكفاءة، من خلال توفير أكثر من 40 خدمة رئيسية وفرعية إلكترونية متاحة على منصات النيابة العامة الاتحادية، تساعدهم على إنجاز معاملاتهم والبقاء مع عائلاتهم.

مشيرة إلى أن خدماتها الرقمية أضحت الآن أكثر كفاءة وسرعة وسهولة. وتسمح الخدمات الإلكترونية، إمكانية الاستعلام عن القضايا والمحامين والمترجمين، والدردشة الذكية، وخدمة الاشتراك في الإشعارات الإلكترونية، والتقدم بطلب كفالة، وإيداع الأمانات، وتصوير الملفات، والطعن على الأحكام.

كما خصصت النيابة العامة الاتحادية خطاً ساخناً 80099999 للإجابة عن أسئلة واستفسارات المتعاملين من الساعة 7 والنص صباحاً إلى الساعة 2 والنصف ظهراً من الأحد إلى الخميس.

رؤية

تأتي الخدمات الإلكترونية التي وفرتها النيابة العامة الاتحادية، في إطار الرؤية الاستراتيجية التي تنتهجها، في شأن تطوير خدماتها الإلكترونية، بما يسمح للأفراد وقطاع الأعمال والقطاع الحكومي، بالتواصل معها إلكترونياً والاستفادة من حزمة خدماتها العدلية، الأمر الذي أسهم في سرعة الإنجاز وكسب رضا جمهور المتعاملين والمستفيدين من الخدمات.