الدفاع المدني بدبي يسعى لاستقطاب العنصر النسائي في وظائف تخصصية

المصدر: دبي - شيرين فاروق

أكد العميد خبير علي حسن المطوع، مساعد المدير العام لشؤون الإطفاء والإنقاذ، في الإدارة العامة للدفاع المدني في دبي، أن الإدارة تسعى لاستقطاب العنصر النسائي في الوظائف التخصصية التي تتعلق بالهندسة الكهربائية والميكانيكية.

مشيراً إلى أنه سيتم الإعلان عن الوظائف نهاية الربع الثالث من العام الحالي. وقال العميد المطوع لـ «البيان» إن الدفاع المدني في دبي يضم 2300 شخص منهم 1700 في قطاع الإطفاء، ونظراً للتوسعات العمرانية التي تشهدها الإمارة، يتم إعادة هيكلة الموظفين.

إضافة إلى إلحاق موظفين جدد في القطاعات المختلفة وفقاً للشواغر، لافتاً إلى وجود 27 مركز إطفاء في مختلف مناطق الإمارة، منها نقطتا إطفاء بحري في منطقة المرسى والجداف، ونقطتان في إكسبو، ومؤخراً في مركز دبي الصناعي، مشيراً إلى أن هذه المراكز تساهم في تقليل زمن الانتقال وسرعة التحرك إلى كافة مناطق دبي.

تصميم

وأضاف إن الإدارة بصدد الانتهاء من تصميم حافلة لإعادة تأهيل الإطفائيين في موقع الحادث في الحوادث البليغة مكونة من طابقين وتستوعب 56 شخصاً ومجهزة بكافة المعدات التي يحتاجها الإطفائيون والتي توفر عناء الانتقال إلى مقر المركز والاستمرار في تقديم الدعم في نفس موقع الحادث، وتعتبر الأولى والأكبر من نوعها على مستوى المنطقة.

وأشار إلى أن برنامج كفاءتي يعمل على رفع كفاءة الإطفائيين في التدريب من خلال مركز التدريب عن بعد وعبر سيناريوهات شبيهة للحوادث التي تقع في دبي، وتشمل جميع المستويات من الإطفائيين وقائد الفئة ومدير المركز، ويهدف إلى رفع مستوى اللياقة البدنية والكفاءة الذهنية وأن يكونوا على أهبة الاستعداد طوال الوقت، خاصة في حالات انخفاض الحوادث .

حيث يتلقون تدريبات مشابهة.ونوه بأن الدفاع المدني في دبي مستمر في تقديم خدماته، والمفتشين يقومون بعملهم على المنشآت المسموح بالعمل فيها في ظل الوضع الراهن، مؤكداً أن تفعيل الخدمات الذكية منذ سنوات ساهم إلى حد كبير في استمرارية تقديم الخدمة بنفس الكفاءة، داعياً أفراد المجتمع إلى التعامل بحذر والالتزام بالتعليمات.