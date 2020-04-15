«قيادات الشرطة» يستعرض مبادرات «الداخلية» لتعزيز خدمات المتعاملين

المصدر: دبي - البيان

عقد مجلس قيادات الشرطة في وزارة الداخلية، برئاسة معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، رئيس المجلس، اجتماعاً تم بتقنية الاتصال عن بعد، جرى خلاله مناقشة عدد من المواضيع المهمة، بحضور كل من:

معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، واللواء عبد العزيز مكتوم الشريفي، مدير عام الأمن الوقائي بوزارة الداخلية، واللواء علي عبد الله بن علوان النعيمي، القائد العام لشرطة رأس الخيمة، واللواء الشيخ سلطان النعيمي، القائد العام لشرطة عجمان، واللواء الشيخ راشد بن أحمد المعلا، القائد العام لشرطة أم القيوين، واللواء محمد أحمد بن غانم الكعبي، القائد العام لشرطة الفجيرة، واللواء سيف الزري الشامسي، القائد العام لشرطة الشارقة، واللواء الدكتور جاسم محمد المرزوقي، قائد عام الدفاع المدني.

والعميد الدكتور علي الطنيجي، مدير عام العمليات المركزية بالوزارة، والعميد حمد عجلان العميمي، مدير عام الشرطة الجنائية الاتحادية، والعميد سعيد عبد الله بن توير السويدي، مدير عام مكافحة المخدرات الاتحادية بوزارة الداخلية، والعميد عبد العزيز الأحمد، نائب المدير العام للشرطة الجنائية، الأمين العام لمجلس قيادات الشرطة بوزارة الداخلية.

والعقيد الدكتور فيصل الشعيبي مدير عام الاستراتيجية وتطوير الأداء بالوزارة، وعدد من كبار الضباط بالوزارة.وناقش المجلس مؤشرات الجرائم المقلقة على مستوى الدولة ومتابعتها واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها، وبيان أهم التحديات التي تواجه رجال الأمن في التصدي لهذه الجرائم، وكيفية التعامل معها.

تسهيلات

واستعرض مجلس قيادات الشرطة مبادرات الوزارة لتعزيز جاهزية تقديم الخدمات وتسهيل الحصول عليها لإسعاد متعامليها والمجتمع والمحافظة على سلامتهم.كما ناقش المجلس استخدامات عدد من التطبيقات الذكية بالوزارة تجاه المجتمع، والتي تعمل على تسهيل التواصل وإنهاء المعاملات الخاصة بمراكز الشرطة بالدولة بيسر وسهولة وبطريقة مبتكرة، وتمكن المتعاملين من الولوج لسلسلة من الخدمات الذكية وتقديم معاملاتهم وبلاغاتهم الخاصة بمراكز الشرطة من خلال التطبيقات الذكية، ومن أماكن تواجدهم بصرف النظر عن موقعهم الجغرافي، مما يقدم خدمة ذات جودة عالية تختصر زمن الإنجاز، وتعزز من الإجراءات الاحترازية في ظل الوضع الراهن.

وتناول المجلس عدداً من الموضوعات المتعلقة بقيادات الشرطة والإدارات التابعة للوزارة، بشأن الإجراءات الاحترازية والوقائية التي المتخذة في الدولة حيال الوضع الحالي ضد فيروس «كورونا» المستجد «كوفيد - 19».