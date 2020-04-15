112 ألف ساعة تعقيم نفّذها «تدوير»

المصدر: (أبوظبي - منى خليفة)

أكد مركز أبوظبي لإدارة النفايات «تدوير» أن 1100 من العمال والمشرفين والمهندسين والفنيين يوجدون يومياً، ويبذلون قصارى جهدهم في عمليات التعقيم التي يشارك بها المركز ضمن برنامج التعقيم الوطني.

وقال الدكتور سالم الكعبي، المدير العام للمركز: إنه منذ بدء البرنامج في 26 مارس وحتى يوم السبت الماضي تم تنفيذ أكثر من 112 ألف ساعة عمل، الأمر الذي يثمن الجهود الحثيثة الذي يبذلها طاقم العمل بالسير على خطة تنفيذ البرنامج على أكمل وجه، وأكد أنه تم اتخاذ التدابير الوقائية لحماية العمال والمشرفين، وهي إحدى أهم الأولويات، إذ تم توفير ملابس التعقيم، وكل عناصر الأمان لضمان حمايتهم.

وأشار إلى أن المواد المستخدمة في عمليات التعقيم مواد آمنة على البيئة والإنسان والحيوان.وكشف مركز إدارة النفايات في أبوظبي «تدوير»، عن أن برنامج التعقيم الوطني، خلال 17 يوماً من انطلاقه، تمكن من تغطية 203 مناطق وحوضاً بمساحة بلغت 8095 كيلو متراً على مستوى إمارة أبوظبي.

وبلغت كمية المواد المستخدمة في التعقيم 14 ألف لتر يومياً، في حين بلغت كمية المياه المستخدمة 300 ألف لتر يومياً.وأكد الكعبي أن المركز اعتمد في تنفيذ برنامج التعقيم على 53 معدة، وبلغ المعدل اليومي لغسيل الحاويات 6080 مرة. وأشار إلى أن برنامج التعقيم سيتضمن خططاً تستهدف الأماكن الحيوية، التي يرتادها الناس بكثرة كالأماكن العامة أنفاق وجسور المشاة، والأرصفة وغرف انتظار الركاب وأمام الأسواق التجارية، الأمر الذي يعني استمرار تقييد الحركة المرورية يومياً من الساعة الثامنة مساء وحتى السادسة صباحاً.