مركز المسح الوطني برأس الخيمة يجري 897 فحصاً

المصدر: رأس الخيمة – أحمد أبوالفتوح

كشفت الدكتورة خديجة المراشدة مدير مركز المسح الوطني في رأس الخيمة، عن إجراء 897 فحصاً خلال 48 ساعة من افتتاح مركز الفحص من المركبة، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، للكشف عن فيروس كورونا المستجد، بهدف ضمان سلامة أفراد المجتمع، والاطمئنان على صحتهم.

وأشارت إلى أن اليوم الثالث شهد إقبالاً كبيراً من المراجعين المترددين على المركز من مختلف الشرائح المجتمع، ما يؤكد ارتفاع الوعي والاهتمام بإجراء المسح للتأكد من سلامتهم، متوقعة ارتفاع عدد المراجعين مقارنة باليومين الأول والثاني، حيث واصل المواطنين والمقيمين توافدهم للكشف عن سلامتهم، من داخل السيارة دون أي تلامس مع مقدمي الخدمة، خلال فترة زمنية لا تتجاوز 5 دقائق منذ الوصول إلى بوابة الفرز وحتى الانتهاء من أخذ المسحة والخروج.

وأضافت: يوفر المركز العديد من خدمات الوقاية والرعاية الصحية للمراجعين منها الكمامات ومعقمات اليد، مؤكدة على أهمية ارتداء المراجع الكمامة قبل الخروج من المنزل لضمان سلامة المجتمع، ويضم المركز 6 غرف لتقديم الخدمة، تشمل غرفتين لتسجيل البيانات الشخصية للمراجع يعمل بها 4 موظفين، وغرفتين للمختبر، وغرفة العمليات ومخزن، مؤكدة على قدر المركز في استيعاب كافة المراجعين خلال أوقات العمل من الساعة العاشرة صباحاً وحتى السادسة مساءً، وبإمكان أطباء المركز التعامل مع أكثر من مراجع داخل المركبة الواحدة في وقت واحد.