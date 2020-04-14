خالد بن محمد بن زايد يطلع على جهود شرطة أبوظبي في برنامج التعقيم الوطني

المصدر: وام

أجرى سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي اتصالاً هاتفياً مع مجموعة من ضباط القيادة العامة لشرطة أبوظبي في إدارة العمليات وقيادة الحدث في كل من أبوظبي والعين والظفرة، للاطمئنان عليهم ومتابعة سير العمل الميداني.

وتابع سموه مستجدات برنامج التعقيم الوطني، واستمع إلى شرح حول سير العمليات بالنسبة لشرطة أبوظبي في الميدان أثناء فترة التعقيم، ودورها في تسهيل مهام الفرق المشاركة في البرنامج.

وأشاد سموه بالجهود الكبيرة التي تبذلها جميع الفرق في شرطة أبوظبي، مؤكداً لضباط الشرطة : " أنتم وإخوانكم في القطاع الصحي خط دفاعنا الأول".