أم الإمارات لكادرنا الطبي: أنتم تاج للفخر

المصدر: دبي ـ البيان

تلقى الكادر الطبي في الإمارات بمشاعر السعادة والفخر، رسائل موجهة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، «أم الإمارات»، تثني على جهودهم وما يبذلونه من جهود لحماية المرضى، والمصابين بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».

وأكدت سموها، أن قلوب شعب الإمارات والمقيمين على أرضها مع الكادر الطبي في الإمارات في تلبية نداء الوطن الذي يعد تاجاً نفخر به وقت الأزمات، داعية سموها بأن يحفظهم الله ويبقيهم ذخراً للوطن.

وتالياً نص الرسالة التي وجهتها سموها للكادر الطبي كل في اسمه: «أرفع لك أسمى آيات الشكر على ما تبذله من جهد لحماية المرضى والمصابين من فيروس كورونا، قلوبنا معكم في تلبية نداء الوطن والذي يعد تاجاً نفخر به وقت الأزمات.

الله يحفظكم ويخليكم ذخراً للوطن.

أمك فاطمة بنت مبارك.