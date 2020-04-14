100 % منحاً دراسية لأصحاب الهمم في جامعة عجمان

المصدر: عجمان - البيان

أطلقت جامعة عجمان حزمة من المنح الدراسية لاستقطاب طلبة متميزين من جنسيات متنوعة، وأقرَّت 100% منحاً دراسية لأصحاب الهمم، في إطار الخطة الاستراتيجية التي تهدف إلى تمكين أكبر عدد من الطلبة من استكمال مسيرتهم العلمية.

ويأتي إطلاق هذه المبادرات استجابة للتوجيهات الحكيمة لصاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، رئيس مجلس أمناء الجامعة، الرامية إلى دعم العلم وطلبته.

50 %

واعتمدت الجامعة منحاً دراسية لخريجي المدارس الثانوية البريطانية وخريجي المدارس الثانوية الهندية والباكستانية تصل إلى 40% في الفصل الدراسي الأول، ومنحاً دراسية لخريجي وخريجات الجامعة وزوجاتهم وأزواجهم في برامج الدراسات العليا (الدبلوم المهني والماجستير والدكتوراه) تصل إلى 50%، ومنحاً لأبناء الخريجين وزوجاتهم وأزواجهم في برامج البكالوريوس بنسبة 10%، إضافة إلى منح لأقارب الدارسين (الأب والأم والإخوة) في الجامعة تصل إلى 20% على الرسوم الدراسية.

أصحاب الهمم

وأقرت الجامعة منحاً دراسية لذوي الهمم بنسبة تصل إلى 100% على الرسوم الدراسية، ومنحاً للعاملين في الجامعة وأقاربهم (أزواجهم وأبناؤهم وإخوتهم) تصل إلى 100%.

كما أقرّت منحاً دراسية لطلبة الماجستير في اللغة العربية بنسبة 20% انطلاقاً من اهتمام دولة الإمارات بلغة الضاد بوصفها أداة لتعزيز الهوية الوطنية.

موظفون

وخصصت الجامعة منحاً دراسية لموظفي الدوائر المحلية والاتحادية بإمارة عجمان بنسبة 20% وفي معظم تخصصات البكالوريوس والدراسات العليا (الماجستير والدكتوراه)، ويقدِّم ديوان صاحب السمو حاكم عجمان منحاً دراسية تصل إلى 100%.

وتجدر الإشارة إلى أن المنح والحسومات الدراسية تخضع لأنظمة ولوائح المِنح المعمول بها في الجامعة.