الحثبور: الخوذة الذكية تقرأ 200 شخص في الدقيقة على بعد 7 أمتار

المصدر: دبي - شيرين فاروق

أكد العميد عبيد الحثبور، مدير إدارة أمن المواصلات بدبي، أنه تمت تجربة الخوذة الذكية في الصين وأثبتت نجاحها، وتبيَّن من خلال التواصل مع السلطات هناك أنها تعمل على بعد 7 أمتار وتقدِّم 200 قراءة حرارية في الدقيقة الواحدة، مشيراً إلى الحصول على موافقة من مؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية في دبي، وتوفير 10 خوذات كمرحلة أولى، وزيادة العدد فيما بعد.

ولفت العميد الحثبور، خلال لقاء أجراه على تلفزيون دبي في برنامج «خلك في البيت»، إلى أنه تبيَّن من تجربة الخوذة في المحطات وعلى مستخدمي وسائل النقل أنها آمنة جداً، ويمكن إضافة بعض التقنيات إليها مثل قراءة الوجوه وأرقام السيارات.

وأشار العميد الحثبور إلى أن لدى الإدارة مركز تدريب يضم موظفين يتحدثون أكثر من لغة ويمكنهم التعامل مع الجنسيات كافة.

ونوه بتوفير سبل الحماية للكادر العامل في الإدارة، وسكن إضافي للموظفين لتحقيق التباعد الآمن، مضيفاً أنه سيجري توفير الخوذة لشركات الأمن والجهات الراغبة في استخدامها.