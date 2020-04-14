"أشغال الشارقة" تطلق المرحلة الأولى من حملة "و نحن مسؤولون " لتعقيم مبانيها

المصدر: وام

أطلقت " دائرة الأشغال العامة " بالشارقة تزامنا مع برنامج التعقيم الوطني المرحلة الأولى من حملة "ونحن مسؤولون" والتي تضمنت تعقيم مباني الدائرة بالتعاون مع شركة بيئة حفاظا على صحة وسلامة الجميع ولضمان بيئة صحية سليمة خالية من الأمراض و تعقيم الأجهزة والمعدات المختلفة والمرافق والخدمات في مختلف أفرع الدائرة إضافة إلى إتاحة منصة إلكترونية لتقديم الخدمات للمتعاملين وتوفير كل ما يلزم لمقدمي الخدمات من معدات وصلاحيات وأنظمة.

و أكد المهندس علي بن شاهين السويدي رئيس دائرة الأشغال العامة بالشارقة أن الدائرة تواصل جهودها في عمليات التعقيم مع الشركاء للحد من كورونا والحفاظ على سلامة وصحة أفراد المجتمع موضحا أنه تم تعقيم جميع مرافق الدائرة وفروعها إضافة إلى المشاريع الإنشائية.

و قال :" إننا نعمل كجزء من منظومة دولتنا في مواجهة هذه الجائحة التي تتطلب منا بذل أقصى ما بوسعنا من جهد و طاقات من أجل صحة الفرد والمجتمع و نلتزم بأهمية وجودنا في خط الدفاع الأمامي لمواجهة الفيروس و الحد منه ضمن البرنامج الوطني للتعقيم بالتعاون مع شركائنا الإستراتيجيين ".

و أشار إلى أن موقع الدائرة الإلكتروني على شبكة الإنترنت أتاح للمراجعين تقديم الطلبات الكترونيا باستخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة وأساليب التواصل عن بعد ومنها تفعيل استخدام البريد الإلكتروني من خلال الهاتف المتحرك والأجهزة المحمولة ومتابعة هذه الطلبات من خلال الموظفين العاملين عن بعد وإنجازها عبر منظومة من الصلاحيات وتسليمها بالوقت المحدد بالإضافة إلى أتمتة جميع خدمات الدائرة لتكون عن بعد و تحويل جميع خدمة المشاركة في المناقصات إلى إلكترونية.

و أوضح أن الدائرة تعمل على الاستفادة من التطبيقات التكنولوجية الحديثة لتقديم الخدمات لسكان إمارة الشارقة وفق أفضل المعايير العالمية وذلك تنفيذا للرؤية الحكيمة والتوجيهات السديدة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة بضرورة الاهتمام بمشروعات البنية التحتية وتوفير مقومات الحياة الكريمة للسكان في جميع مناطق الإمارة و تيسير الإجراءات.