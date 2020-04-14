"هيلث بوينت" يزيد الطاقة الاستيعابية لمركز فحص كورونا من داخل المركبة

المصدر: وام

أعلن مستشفى " هيلث بوينت " التخصصي التابع لشبكة مرافق مبادلة للرعاية الصحية عن زيادة السعة الاستيعابية لـ "مركز فحص فيروس كورونا داخل المركبة " الذي افتتحه مؤخرا خارج مبناه الرئيسي في مدينة زايد الرياضية.

يأتي ذلك في إطار الجهود المتواصلة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد " كوفيد – 19" في دولة الإمارات من خلال توفير فحوصات آمنة وسريعة وسلسة للكشف عن الحالات المشتبه في إصابتها بالفيروس الجديد في العاصمة أبوظبي.

يتميز " مركز الفحص الجديد " بطاقته الاستيعابية العالية التي تتيح إجراء فحوصات سريعة لما يصل إلى 375 شخصا يومياً وذلك مع الزيادة الجديدة في سعته و سيكون باستطاعة المركز توفير فحوصات طبية لعدد أكبر من أفراد المجتمع.

و باشر " هيلث بوينت " منذ 20 مارس الماضي إجراء الفحوصات الطبية لموظفيه و كوادره العاملة إضافة إلى أفراد أسرهم قبل أن يتم توسيع نطاق برنامج مركز الفحص الجديد ليشمل جميع أفراد المجتمع حيث تمت إضافة مسارات جديدة لاستيعاب المزيد من السيارات.

و أكد حسن جاسم النويس نائب رئيس أول مبادلة للرعاية الصحية أن "مركز فحص فيروس كورونا داخل المركبة" التابع لمستشفى "هيلث بوينت" إضافة إلى خيمة الفحص التي تم نصبها خارج المبنى الرئيسي لمستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي يشكلان جزءاً من المبادرات وحزمة الإجراءات التي اتخذتها مرافق مبادلة للرعاية الصحية لدعم الجهود التي تبذلها دائرة الصحة – أبوظبي وحكومة دولة الإمارات لاحتواء فيروس "كوفيد – 19" من خلال تحديد وعزل الحالات الإيجابية بالاعتماد على أكثر الطرق كفاءة وسلامة.

وأضاف أنه تماشياً مع توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة لدائرة الصحة في أبوظبي بإنشاء مراكز مسح "من المركبة " لفحص فيروس كورونا المستجد " كوفيد - 19" على مستوى الدولة من واجبنا تقديم الدعم لهذه المبادرة الوطنية الاستثنائية .. و ندرس حالياً إمكانية فتح المزيد من مراكز الفحص داخل السيارة خارج مرافقنا الأخرى للرعاية الصحية بما يدعم الجهود الوطنية الرامية لتسهيل عملية إجراء الاختبارات الطبية اللازمة والحد من تأثير تفشي مرض كورونا المستجد على مجتمعنا واقتصادنا.

و يقدّم مركز الفحص الجديد من داخل المركبة خدماته لجميع أفراد المجتمع الذين سيتم إجراء الفحوصات لهم في الموقع لتقييم مدى حاجتهم لإجراء اختبار الكشف عن فيروس /كوفيد – 19/ .

و يتيح المركز للأفراد الالتزام بـ "التباعد الاجتماعي" للحفاظ على سلامتهم و سلامة الآخرين من خلال إبقائهم داخل سياراتهم الخاصة بينما يتم إجراء الفحوصات لهم من قبل الكوادر الطبية الذين يرتدون معدات الحماية اللازمة.

من جهته قال الدكتور خوسيه لوبيز الرئيس التنفيذي في "هيلث بوينت" إن افتتاح مركز الفحص داخل السيارة ومن ثم زيادة طاقته الاستيعابية أظهر مدى استعدادنا وقدرتنا على التعامل مع فيروس كوفيد – 19 و تمكنا في غضون أسابيع من إنشاء هذا المركز واختبار عملياته وإطلاقه بشكل رسمي لخدمة جميع أفراد المجتمع وها نحن الآن نقوم بتوسيع قدراته لاستيعاب المزيد من الأفراد .. مشيراً إلى أن عملية توفير الفحوصات تمت بشكل سلس وتمكنا من اختبار جميع الأفراد الذين تم تحديد حاجتهم لإجراء الفحوصات.

و يعبر الأفراد - الذين يتم توجيههم لزيارة مركز الفحص من داخل المركبة - من خلال ثلاث محطات مع البقاء في سياراتهم في جميع الأوقات ... ففي المحطة الأولى يتم إجراء استبيان المسح تليها عملية تسجيل الأفراد في المحطة الثانية ومن ثم يتم القيام بالفحوصات الحيوية وأخذ عينات المسحات في المحطة الثالثة.

تجدر الإشارة إلى أن مركز فحص فيروس كوفيد - 19 من داخل السيارة التابع لمستشفى هيلث بوينت يستقبل أفراد المجتمع من السبت إلى الخميس من الساعة 8 صباحًا حتى 5 مساءً في مدينة زايد الرياضية بالقرب من البوابة رقم 6 ويحتاج الزوار إلى إحضار بطاقة الهوية الإماراتية أو جواز السفر الأصلي معهم.

و يجب على الأشخاص الذين يشتبهون في إصابتهم بفيروس /كوفيد – 19/ الاتصال بأرقام الاتصال المعلنة قبل زيارة مركز الفحص من داخل السيارة.