برنامج «معاً نحن بخير" يوفر 1030 غرفة فندقية للطواقم الطبية

المصدر: أبو ظبي ـ البيان

ساهمت العديد من الفنادق ومدرسة في أبوظبي ببرنامج «معاً نحن بخير» الذي أطلقته هيئة المساهمات المجتمعية «معاً» بتقديم ما يقارب 1030 غرفة، وذلك لاستيعاب الطواقم الطبية من الأطباء والممرضين وغيرهم من العاملين في خط الدفاع الأول.

وتشمل المشاركات مجموعة فنادق ميلينيوم ورويال روز وسيتي سيزنز وبارك روتانا وأيلا بمدينة العين وبوابة ميلينيوم كابيتال وقدمت جميعها غرفاً وأجنحة فندقية بالإضافة للمدرسة العلمية الدولية.

وتساهم هيئة معاً بتمويل قسم من كلفة إقامة الكوادر الطبية من خلال المساهمات الواردة لبرنامج «معاً نحن بخير» .

ويأتي تقديم جميع هذه الغرف للإقامة كمساهمات عينية للعاملين في المجال الطبي وموظفي الدعم، المعنيون بالاستجابة الفورية للحالات الطارئة، ولمن يحتاجون إلى أماكن للحجر الصحي. بحيث يستفيد حوالي 1000 موظف، يشملون العاملين في شركة أبوظبي للخدمات الصحية (صحة) بالإضافة إلى موظفي الخدمات الطبية الخارجية، وقد قامت هيئة معاً بتنسيق الغرف بالتعاون مع دائرة الصحة - أبوظبي.

ويعد برنامج «معاً نحن بخير» هو المشروع الأول للصندوق الاجتماعي لهيئة معاً، الذي يعمل بدوره على تمكين المجتمع من المشاركة في مواجهة التحديات الاجتماعية في أبوظبي، ويحث برنامج «معاً نحن بخير» الجميع على المشاركة الاجتماعية من خلال توفير منصة للأفراد والشركات للتبرع ماليًا أو من خلال المساهمات العينية.

وساهمت مجموعة بن حم بتقديم مساهمات عينية شملت الغرف الفندقية مع وجبات مجانية وخدمة الغرف للكوادر العاملة في المجال الصحي، وصرح الشيخ أحمد بن مسلم بن حم العامري الرئيس التنفيذي لمجموعة سيتي سيزنز للفنادق بإن المجموعة قررت تسخير فنادقها في خدمة الوطن خلال هذه الفترة الاستثنائية، فمن الطبيعي أن نقدم مواردنا ونسخر طاقاتنا للعاملين في القطاعات الطبية، الذين يعملون بلا كلل ويضحون من أجل الصالح العام، إن الكوادر الطبية هي خطوط دفاعنا الأولى وتقوم بعمل بطولي خلال هذه الظروف الراهنة، ويسعدنا أن نشاركهم جهدهم باستضافتنا لهم خلال هذه الفترة

وقالت أمل يوسف، الممرضة في احدى مستشفيات أبوظبي:«نحن ممتنون للغاية للدعم الكبير الذي تلقيناه من جميع أفراد المجتمع الذي يشرفنا أن نخدمه. والحقيقة إن برنامج "معاً نحن بخير" الذي أطلقته هيئة معاً أثبت أن الصمود والتضامن والمسؤولية الاجتماعية كلها قيم مغروسة ومتعمقة في مجتمعنا، ولهذا نشعر بالأمان فالجميع متحد معاً حتى في أصعب الأوقات».

من جانبه قال على محمد البادي مالك المدرسة العلمية الدولية: «نعتبر هذه المساهمة واجب وطني يحثنا على المشاركة في الجهود الوطنية الجبارة التي نراها من مختلف القطاعات وفئات المجتمع في أبوظبي للتصدي للتحديات الصحية الحالية».