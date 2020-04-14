مركز المسح الوطني في الفجيرة ينجز 400 فحص

المصدر: الفجيرة- عائشة الكعبي

كشفت الدكتورة فتحية عبدالله العوضي مديرة مركز مسح لفحص الكورونا بالفجيرة، بأن المركز مازال يواصل خدماته بكفاءة لليوم الثالث على التوالي، وفق منظومة عمل لطاقم مكون من 40 شخصاً، ليستقبل مراجعيه من الساعة الــ 10 صباحا حتى الـ 6 مساء من مواطنين ومقيمين على أرض الإمارة والمناطق المجاورة لها، مشيرة ان مركز المسح الوطني في الإمارة قد تجاوز الـ 400 حالة "الاثنين"، مما يعكس حرص أفراد المجتمع على الاهتمام بصحتهم والتأكد من سلامتهم بإجراء فحص فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

وقالت العوضي ان المركز مازال يشهد إقبالًا وذلك من خلال اجراء الفحص اثناء عبور المراجعين لأربعة مسارات مخصصة للسيارات يتم الفحص فيها بعناية وحرص بوجود طاقم طبي وتمريضي مدرب ومؤهل جيدا لأجراء الفحوصات بالتقنيات والاجهزة الحديثة بواقع 5 دقائق لكل فحص.

واوضحت ان المركز مجهز بمعايير عالية للأمان والسلامة بوجود سيارة للدفاع المدني واسعاف ودوريات للشرطة، حيث اقيم المركز بمواصفات قياسية، مكون من اربعة مسارات مخصصة للمركبات للتسهيل على الافراد ولسرعة انجاز الفحص، ويشمل على 6 غرف أحدها غرفة للعمليات وغرفتين لعملية التسجيل وغرفتين للمختبر وغرفة استراحة للموظفين وتغيير الملابس ومخزن للأدوات والمعدات.