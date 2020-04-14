مركز المسح الوطني بالشارقة يجري 778 فحصاً

المصدر: الشارقة – مرفت عبد الحميد

كشف أحمد علي النيادي مسؤول مركز المسح الوطني في بالشارقة، أن عدد المسوحات التي أجراها المركز وصلت إلى 778 مسحاً في اليوم الأول والثاني، مشيراً إلى أن المركز شهد أقبالا لافتا اليوم، من قبل المواطنين والمقيمين، الذين توافدوا على المركز رغبة في إجراء المسح للكشف المبكر عن الإصابة بفيروس كورونا "كوفيد-19" ، حيث تبلغ السعة الاستيعابية للمركز 500 مراجع يومياً قابلة للزيادة.

وأشار النيادي إلى أن بعض الفئات ممن لا يمتلكون سيارات حرصوا على القدوم بسيارات أجرة من أجل إجراء المسح بالمركبة، مؤكدا أن قيادتنا الرشيدة تولي حياة الإنسان وصحته أهمية قصوى وتضعه على قمة أولوياتها وخططها في كافة الظروف، مؤكدة أن المركز يتخذ كافة الإجراءات الاحترازية في سبيل سلامة المواطنين والمقيمين، والحفاظ على صحتهم، مشيدة على جهود كافة الكوادر الطبية من أطباء وممرضين وممرضات والفنيين والمتطوعين الذين يؤدون جميعاً مهامهم بكفاءة عالية خلال تلك الفترة الاستثنائية.

وأضاف أن هذه المبادرة ذات مردود إيجابي على صحة المواطنين والمقيمين كما أن المركز يقدم كافة التسهيلات لإجراء الفحص دون معوقات، مؤكدا أن دولة الامارات وقيادتها الرشيدة تولي حياة الإنسان وصحته وسلامته أهمية قصوى وتضعه على قمة أولوياتها وخططها في الظروف كافة.

وأكد أن المركز يتخذ كافة الإجراءات الاحترازية في سبيل سلامة الجميع من مواطنين ومقيمين من مرتادي المركز، والحفاظ على أرواحهم وصحتهم، مثمنا حرص حكومة دولتنا الرشيدة منذ بداية أزمة "كورونا" وسرعتها في اتخاذ الخطوات والتدابير الكفيلة بحفظ أمنها الصحي والاجتماعي والاقتصادي وتجاوز الوضع الراهن بكل اقتدار، كما أشاد بجهود كافة الكوادر الطبية من أطباء وممرضين وممرضات والفنيين والمتطوعين الذين يؤدون جميعا مهامها بكفاءة عالية ومسؤولية ومهنية خلال هذه الظروف الصعبة والاستثنائية.