توقعات الطقس في الإمارات غداً

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا غائما جزئيا إلى غائم مع سقوط أمطار على مناطق متفرقة مصحوبة بالبرق و الرعد أحيانا، والرياح شمالية شرقية الى جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحيانا، وتكون مثيرة للغبار والأتربة تؤدي إلى تدنى الرؤية الافقية.

حركة الرياح .. شمالية شرقية - جنوبية شرقية / 20 - 35 تصل إلى 50 كم / س أحيانا خاصة على البحر مع السحب الركامية.

يكون الموج في الخليج العربي مضطربا .. ويحدث المد الأول عند الساعة 20:57 و المد الثاني عند الساعة 06:28 و الجزر الأول عند الساعة 13:19 والجزر الثاني عند الساعة 23:22 .

و في بحر عمان يكون الموج متوسطا يضطرب أحيانا .. ويحدث المد الأول عند الساعة 16:53 و المد الثاني عند الساعة 03:42 و الجزر الأول عند الساعة 09:31 والجزر الثاني عند الساعة 23:01 .

و فيما يلي بيان بدرجات الحرارة و نسب الرطوبة العظمى و الصغرى المتوقعة بالدولة غدا: المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى أبو ظبي 31 23 70 35 دبي 31 25 65 35 الشارقة 30 21 75 35 عجمان 29 24 80 40 أم القيوين 30 20 85 35 رأس الخيمة 29 23 85 40 الفجيرة 28 24 80 35 العين 32 21 60 25 ليوا 32 23 80 25 الرويس 30 22 75 40 السلع 30 23 75 35 دلما 29 21 80 45 طنب الكبرى 28 22 85 50 طنب الصغرى 28 22 85 50 أبو موسى 29 22 85 50 .