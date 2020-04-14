بلدية الشارقة تنجز 210 آلاف ساعة تعقيم

المصدر: الشارقة - البيان

أكدت بلدية مدينة الشارقة أن أعمال التعقيم مستمرة يومياً، وتغطي جميع المناطق السكنية والتجارية والصناعية، بالتعاون مع القطاعين الحكومي والخاص، ضمن البرنامج الوطني للتعقيم للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأوضح ثابت الطريفي، المدير العام للبلدية، أن أعمال التعقيم تجري باستخدام آليات ضخمة يتجاوز عددها 400 آلية، وبكوادر مؤهلة ومزودة باللباس اللازم يبلغ عددها 900 موظف، وأنجزت هذه الفرق أكثر من 210 آلاف ساعة عمل.

كادر مؤهل

وأشار المهندس حسن التفاق، مساعد المدير العام لقطاع الزراعة والبيئة، إلى أن جميع المعدات والمواد التي يتم استخدامها صديقة للبيئة، وتم استخدام أكثر من 25.6 مليون لتر من المعقمات حتى الآن، وأن عملية التعقيم تستمر حتى الصباح وفق خطط ممنهجة ومدروسة.

وأكد أن تعاون الجمهور أسهم في تحقيق الأهداف المرجوة من التعقيم بسهولة، من خلال التزامهم في منازلهم ضمن حملة «خلك بالبيت»، وتقييد الحركة المرورية مع بدء البرنامج، ما يعكس الوعي التام لتجاوز هذه المرحلة.