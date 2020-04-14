شرطة أبوظبي تعفي المركبات التجارية من رسوم التسجيل حتى نهاية العام

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت شرطة أبوظبي عن تنفذ بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين قرار إعفاء المركبات التجارية من رسوم التسجيل اعتباراً من تاريخ 16 مارس 2020 ولغاية نهاية العام و ذلك في إطار حزمة الحوافز الاقتصادية التي أطلقتها أبوظبي،.

الصورة

وأضافت : تشجع شرطة أبوظبي جميع الشركات والمؤسسات على الاستفادة من القرار عبر تطبيقها الذكي وموقعها الإلكتروني http://adpolice.gov.ae، وتذكر أفراد الجمهور بأنها توفر جميع الخدمات الشرطية عبر قنواتها الرقمية بما يتماشى مع الإجراءات الاحترازية المُطبّقة في الدولة.

وتابعت: لمعرفة المزيد حول الإجراءات التي تدعم الشركات والأفراد خلال التحديات الراهنة، يُرجى زيارة:

https://ghadan.abudhabi/ar/home/#faq-1358