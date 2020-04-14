«هيلث بوينت» يزيد الطاقة الاستيعابية لمركز فحص كورونا

المصدر: أبوظبي ـ البيان

أعلن مستشفى «هيلث بوينت» التخصصي، التابع لشبكة مرافق مبادلة للرعاية الصحية عالمية المستوى، عن زيادة السعة الاستيعابية لـ «مركز فحص فيروس كورونا داخل المركبة»، الذي افتتحه المستشفى، مؤخراً خارج مبناه الرئيسي في مدينة زايد الرياضية.

ويتميز مركز الفحص الجديد بطاقته الاستيعابية العالية التي تتيح إجراء فحوصات سريعة لما يصل إلى 375 شخص يومياً، وذلك مع الزيادة الجديدة في سعته، حيث باستطاعة المركز توفير فحوصات طبية لعدد أكبر من أفراد المجتمع.

ولأجل ضمان عملية فحص سلسة وفعالة للجميع، باشر «هيلث بوينت» منذ 20 مارس بإجراء الفحوصات الطبية لموظفيه وكوادره العاملة إضافة إلى أفراد أسرهم، قبل أن يتم توسيع نطاق برنامج مركز الفحص الجديد ليشمل جميع أفراد المجتمع، حيث تمت إضافة مسارات جديدة لاستيعاب المزيد من السيارات.

وأكد حسن جاسم النويس، نائب رئيس أول مبادلة للرعاية الصحية أن «مركز فحص فيروس كورونا داخل المركبة» التابع للمستشفى إضافة إلى خيمة الفحص التي تم نصبها خارج المبنى الرئيسي لمستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي يشكلان جزءاً من المبادرات وحزمة الإجراءات التي اتخذتها مرافق مبادلة للرعاية الصحية لدعم الجهود التي تبذلها دائرة الصحة – أبوظبي وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة لاحتواء انتشار فيروس «كوفيد – 19» من خلال تحديد وعزل الحالات الإيجابية بالاعتماد على أكثر الطرق كفاءة وسلامة.

وأضاف النويس:«تماشياً مع توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، لدائرة الصحة في أبوظبي بإنشاء مراكز مسح "من المركبة " لفحص فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19» على مستوى الدولة، نعتقد أن من واجبنا تقديم الدعم لهذه المبادرة الوطنية الاستثنائية. كما ندرس حالياً إمكانية فتح المزيد من مراكز الفحص داخل السيارة خارج مرافقنا الأخرى للرعاية الصحية بما يدعم الجهود الوطنية الرامية لتسهيل عملية إجراء الاختبارات الطبية اللازمة والحد من تأثير تفشي مرض كورونا المستجد على مجتمعنا واقتصادنا».

يقدّم مركز الفحص الجديد من داخل المركبة خدماته لجميع أفراد المجتمع الذين سيتم إجراء الفحوصات لهم في الموقع لتقييم مدى حاجتهم لإجراء اختبار الكشف عن فيروس (كوفيد – 19). ويتيح المركز للأفراد الالتزام بـ "التباعد الاجتماعي" للحفاظ على سلامتهم وسلامة الآخرين من خلال إبقائهم داخل سياراتهم الخاصة بينما يتم إجراء الفحوصات لهم من قبل الكوادر الطبية الذين يرتدون معدات الحماية اللازمة.

من جهته، أوضح الدكتور خوسيه لوبيز، الرئيس التنفيذي في "هيلث بوينت" أن افتتاح مركز الفحص داخل السيارة ومن ثم زيادة طاقته الاستيعابية، أظهر مدى استعدادنا وقدرتنا على التعامل مع فيروس كوفيد – 19، حيث تمكنا في غضون أسابيع من إنشاء هذا المركز واختبار عملياته وإطلاقه بشكل رسمي لخدمة جميع أفراد المجتمع، وها نحن الآن نقوم بتوسيع قدراته لاستيعاب المزيد من الأفراد. مشيراً إلى أن عملية توفير الفحوصات تمت بشكل سلس، وتمكنا من اختبار جميع الأفراد الذين تم تحديد حاجتهم لإجراء الفحوصات".

يشار إلى أن مركز فحص فيروس كوفيد - 19 من داخل السيارة التابع لمستشفى هيلث بوينت يستقبل أفراد المجتمع من السبت إلى الخميس من الساعة 8 صباحًا حتى 5 مساءً في مدينة زايد الرياضية بالقرب من البوابة رقم 6. ويحتاج الزوار إلى إحضار بطاقة الهوية الإماراتية أو جواز السفر الأصلي معهم.

