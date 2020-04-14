«ضمان» توفر خدماتها للملايين من مشتركيها عن بعد

المصدر: أبوظبي ـ البيان

أعلنت الشركة الوطنية للضمان الصحي "ضمان" عن انتهائها من تطبيق خطتها لاستمرارية العمليات عن بعد بفاعلية وسرعة، والتي نجحت من خلالها في تمكين موظفيها، الذين يزيد عددهم عن 1300 موظفاً، بتيسير عملياتها عن بعد، في سبيل تقديم خدماتها لمشتركيها البالغ عددهم نحو 2.6 مليون مشترك، وإدارة شبكة المنشآت الصحية المعتمدة لديها والتي تعتبر الأكبر على مستوى دولة الإمارات بإجمالي يتجاوز 3 آلاف منشأة.

وجاء تطبيق «ضمان» لنظام العمليات الجديد تدريجياً في 11 مارس الماضي، ضمن خطةٍ لاستمرارية الأعمال للحفاظ على سلامة الموظفين والمتعاملين ودعم الجهود الوطنية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، حيث نجحت الشركة في تمكين 70% من موظفيها من العمل عن بعد في الأسبوع الأول من التطبيق، فيما ارتفعت النسبة إلى 90% في غضون 10 أيام، ما أسهم في أعقاب ذلك بتحقيق نتائج إيجابية مكنت «ضمان» من تنفيذ المرحلة النهائية من الخطة بالإغلاق المؤقت لفروعها في 30 مارس الماضي، تزامناً مع تطبيق جميع موظفي الشركة تقريباً لنظام العمل عن بعد.

وقال حمد عبدالله المحياس، نائب الرئيس التنفيذي، والقائم بأعمال الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للضمان الصحي - ضمان: «في الوقت الذي تسبب خلاله انتشار فيروس كورونا بتحديات كبيرة في فترة قصيرة، إلا أننا نجحنا بتصميم وتطبيق خطة طموحة بسرعة وشمولية تمكنا عبرها من الحفاظ على ثلاث أولويات رئيسية تراعي التزاماتنا نحو سلامة وصحة موظفينا ومتعاملينا، وحرصنا على استمرارية توفير خدمات الشركة دون انقطاع، ودعم الجهود الوطنية الرامية للحد من انتشار فيروس كورونا».

وأضاف: «نفخر بالكفاءة العالية والاستجابة السريعة لفريق العمل في (ضمان) من خلال التصدي لهذه الأزمة، وذلك عبر بذل كل ما يمكن لاستدامة عمليتنا وخدماتنا لجميع المتعاملين والمشتركين والشركاء الرئيسيين على مستوى الدولة بما في ذلك خدمات الاتصال الخاصة بالمتعاملين وشبكة المنشآت الطبية على مدار الساعة كالمعتاد».

وتماشياً مع التوجهات الحكومية الرامية إلى الحد من التجمعات، والالتزام بالتباعد الاجتماعي، واصل فريق الصحة المجتمعية في «ضمان» عمله التوعوي من خلال التواصل مع الجهات الرسمية على مستوى القطاع الصحي، وتوفير المستندات والارشادات الرسمية إلكترونياً للمتعاملين من المؤسسات، وذلك حرصاً على أن تكون المعلومات الصحيحة مرجعاً لنشاطاتهم التوعوية والتثقيفية.

وحتى الآن، تلقت أكثر من 7500 مؤسسة يزيد إجمالي عدد موظفيها عن 740 ألف موظف هذه المواد التوعوية حول فيروس كورونا لمساعدتها على توعية موظفيها وتعريفهم بأفضل الطرق لتنفيذ التوجيهات الحكومة المتعلقة بالحد من انتشار الفيروس.

واعتباراً من 30 مارس الماضي، بات الموقع الإلكتروني لـ "ضمان" بالإضافة إلى قنوات الدعم البديلة، هو البوابة الرئيسية لخدمة المتعاملين والمشتركين والوسطاء لإصدار وثائق التأمين وتجديدها وتسديد الدفعات. وحثّت «ضمان» جميع مشتركيها على تحميل تطبيقاتها الإلكترونية التي تمكنهم من الحصول على نسخة من بطاقة التأمين الرقمية للأفراد بالإضافة إلى عدد من الميزات الأخرى مثل مساعدة المشتركين على تحديد أقرب منشأة طبية لهم عبر نظام تحديد المواقع، ومتابعة طلبات الموافقات المسبقة.

وفي معرض تعليقها على جهود دعم حملة الصحة العامة، قالت الدكتورة نوال خالد، مدير إدارة قطاع الصحة المجتمعية لدى الشركة الوطنية للضمان الصحي – ضمان: "حظينا في السابق بفرصة مناقشة مجموعة من الموضوعات في ورش العمل التوعوية التي ننظمها بشكل دوري مع المتعاملين من المؤسسات في إطار زياراتنا المعتادة، إلا أنه وفي أعقاب انتشار فيروس كورونا، تركز الطلب على تنظيم هذه الورش التي قام بها الفريق بشكل شبه يومي وفي إمارات مختلفة، حيث لاقت اقبالاً شديداً من قبل أصحاب الأعمال والحضور من موظفيهم»