" التربية" تحصر الواجبات المدرسية في بوابة التعلم الذكي وتلغي طباعه الأوراق

المصدر: دبي-رحاب حلاوة

تحصر وزارة التربية والتعليم أداء الواجبات المدرسية عبر بوابة التعلم الذكي فقط دون الحاجة للقيام بطباعة أوراق عمل أو تصميم مجسمات تعليمية، وذلك ضمن خططها للارتقاء بأداء الطلبة عبر منظومة التعلم عن بعد وحرصا منها على سلامتهم وتجاوبا مع حزمة الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الوزارة.

وقالت فوزية غريب، الوكيل المساعد لقطاع العمليات المدرسية في وزارة التربية و التعليم أن الهدف من هذا الإجراء هو توجيه طاقات الطلبة واستثمارها عبر بوابة التعلم الذكي التي تضمن بما تتمتع به من خصائص تعليمية قيام الطلبة بواجباتهم المدرسية على أتم وجه، وتقليل احتكاك الطلبة بالبيئة الخارجية لما قد يسببه ذلك من مخاطر صحية.